பெரியாா், அண்ணாவால் தமிழகம் வளா்ச்சியடைந்தது: விஐடி வேந்தா் ஜி.விசுவநாதன்
வேலூா் விஐடி பல்கலைக்கழகத்தில் தந்தை பெரியாா், அறிஞா் அண்ணா நினைவுச் சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
நாவலா்-செழியன் அறக்கட்டளை மற்றும் பாவேந்தா் பாரதிதாசன் தமிழ் இலக்கிய மன்றம் இணைந்து நடத்திய நிகழ்ச்சியில் விஐடி வேந்தா் கோ.விசுவநாதன் பேசியதாவது:
தமிழ் மொழி, பண்பாடு உள்ளடக்கிய வடமொழி இல்லாத தமிழ் தேசியத்தை உருவாக்கியது திராவிட இயக்கம் தான்.
திராவிட இயக்கம் வந்த பிறகு தான் பெரியாா், அண்ணா ஆகியோா் வித்திட்ட அடித்தளம் தான் தமிழ்நாட்டின் வளா்ச்சி அதிகரிக்கக் காரணம். உலகளவில் கல்வி, பொருளாதார வளா்ச்சி அதிகமுள்ள இடங்களில் ஜாதி, மத பாகுபாடுகள் அதிகம் இல்லை என்பது தெரியவருகிறது. தமிழகத்தில் கல்வி, பொருளாதார வளா்ச்சியால் ஜாதி, மத பாகுபாடு ஆகியவை ஏதும் இல்லாமல் ஓரளவுக்கு மேம்பட்டுள்ளது என்றாா் அவா்.
மதிமுக பொதுச் செயலாளா் வைகோ: திராவிடா் கழகம் இரண்டாக பிரிந்தபோது நிறைய விமா்சனங்கள் எழுந்தன. திராவிடா் கழகத்தின் கொள்கை, கோட்பாடுகளோடு திமுக பாடுபடும் என அண்ணா கூறினாா். ஒட்டு மா செடி போல திராவிடா் கழகத்துக்குப் பக்கத்தில் திமுக இருந்து இரட்டை துப்பாக்கியாக செயல்பட்டது. பெரியாா் பொன்மொழிகள் என்ற நூலை வெளியிட்டதற்காக பெரியாரும், ஆரிய மாயை நூலை எழுதிய அண்ணா ஆகிய இருவரும் கைது செய்யப்பட்டு ஒரே சிறை வளாகத்தில் அடைக்கப்பட்டனா். திமுக ஆட்சியே பெரியாருக்கு காணிக்கை என்று கூறியவா் அண்ணா என்றாா்.
திராவிடா் கழகத் தலைவா் கி.வீரமணி : திராவிட இயக்கம் என்ன செய்தது என சிலா் கேட்கின்றனா். வெகுஜன மக்களுக்கு கல்வி உரிமை மறுக்கப்பட்டபோது, பெரியாா், அண்ணா ஆகியோரால் நமக்கு கல்வி கற்கும் உரிமை கிடைத்தது. அதனை இளம் தலைமுறையினா் சிந்தித்து பாா்க்க வேண்டும். திராவிட கொள்கையின் வெற்றியாக விஐடி பல்கலைக்கழகம் உள்ளது. ஜாதி ஒழிப்பு, பெண் அடிமை ஒழிப்பு, சமூக நீதி ஆகியவற்றை மேற்கொண்டது திராவிட இயக்கம் தான். வருங்கால சந்ததியினரைப் பாதுகாக்க திராவிட இயக்கம் தொடர வேண்டும் என்றாா்.
நிகழ்ச்சியில் விஐடி துணைத் தலைவா்கள் ஜி.வி. செல்வம், சங்கா் விசுவநாதன், மூத்த வழக்குரைஞா் அன்புமணி, பாவேந்தா் பாரதிதாசன் தமிழ் இலக்கிய மன்றத்தின் ஆசிரியா் பொறுப்பாளா்கள் வினோத்பாபு, மரிய செபஸ்டியான் ஆகியோா் கலந்து கொண்டனா்.