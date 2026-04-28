அதிதீஸ்வரா் கோயில் சித்திரை தேரோட்டம்

வாணியம்பாடி அடுத்த தேவஸ்தானம் பகுதியில் பழைமை வாய்ந்த அதிதீஸ்வரா் கோயிலில் பிரம்மோற்சவ விழாவையொட்டி ஒவ்வொரு நாளும் சுவாமிக்கு சிறப்பு அலங்காரத்தில் பூஜைகள் நடைபெறுகின்றன.
திங்கள்கிழமை 7-ஆம் நாளையொட்டி தேரோட்டம் சிறப்பாக நடைபெற்றது. கோயில் வளாகத்தில் இருந்து புறப்பட்ட தேரின் வடம் பிடித்து பக்தா்கள் இழுத்தனா். பிறகு முக்கிய வீதிகளின் வழியாக சென்று இரவு 7 மணிக்கு கோயில் நிலையை வந்தடைந்தது.
தில் பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து மற்றும் வாணியம்பாடி சுற்றுப்புறப்பகுதிகளை சோ்ந்த திராளமானோா் கலந்து கொண்டு வழிப்பட்டு சென்றனா். பக்தா்கள் அனைவருக்கும் பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது. ஏற்பாட்டினை கோயில் நிா்வாகி அன்பு மற்றும் விழாக்குழுவினா் செய்திருந்தனா்.
