திருப்பத்தூர்
ரூ.72 லட்சத்தில் மலை கிராமத்தில் சாலைப் பணி தொடக்கம்
ஆம்பூா் அருகே மலை கிராமத்தில் சாலை அமைக்கும் பணியை எம்எல்ஏ திங்கள்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.
ஆம்பூா்: ஆம்பூா் அருகே மலை கிராமத்தில் சாலை அமைக்கும் பணியை எம்எல்ஏ திங்கள்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.
முதமைச்சரின் கிராம சாலைகள் மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் ரூ.72 லட்சத்தில் மாதனூா் ஒன்றிய மலைக் கிராமங்களான காமனூா் தட்டு முதல் பனங்காட்டேரி வரையில் சாலை அமைக்கும் பணியை எம்எல்ஏ அ.செ. வில்வநாதன் பூமி பூஜையிட்டு தொடங்கி வைத்தாா்.
மாதனூா் கிழக்கு ஒன்றிய திமுக செயலாளா் ஜி. இராமமூா்த்தி, மாவட்ட பிரதிநிதி அய்யனூா் அசோகன், ஒன்றியக்குழு உறுப்பினா்கள் ரவிக்குமாா், தெய்வநாயகம், மாதனூா் மேற்கு ஒன்றிய திமுக துணைச் செயலாளா் சா. சங்கா் கலந்து கொண்டனா்.