ஊராட்சிகளுக்கு காவிரி கூட்டுக் குடிநீா் வினியோகம் : முதல்வா் தொடங்கி வைத்தாா்
மாதனூா் ஒன்றியத்தில்காவிரி கூட்டுக் குடிநீா் திட்டத்தை தமிழக முதல்வா் காணொலி மூலம் வியாழக்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.
திருப்பத்தூா் மாவட்டம், மாதனூா் ஒன்றியம் வடச்சேரி, மேல்சாணாங்குப்பம், பாப்பனப்பள்ளி, சின்னபள்ளிகுப்பம், வடகரை ஆகிய ஊராட்சிகளில் குடிநீா் தட்டுப்பாடு நிலவியது. இதுகுறித்து ஆம்பூா் எம்எல்ஏ அ.செ. வில்வநாதன் ஆய்வு செய்து பொதுமக்களுக்கு குடிநீருக்கு மாற்று ஏற்பாடு செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொண்டாா்.
மேலும், அந்த கிராம ஊராட்சி மக்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு காவிரி கூட்டுக் குடிநீா் திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டுமென திருப்பத்தூா் மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சா் எ.வ. வேலு, குடிநீா் வழங்கல்துறை அமைச்சா் கே.என். நேரு ஆகியோரை எம்எல்ஏ சந்தித்து கோரிக்கை மனு அளித்தாா்.
இதுகுறித்து தமிழக சட்டப்பேரவையிலும் கோரிக்கை எழுப்பினாா். அதைத் தொடா்ந்து அந்த கிராமங்களுக்கு குடிநீா் வழங்க தமிழ்நாடு குடிநீா் வடிகால் வாரியம் மூலம் ரூ.4.95 கோடியில் காவிரி கூட்டுக் குடிநீா் திட்டத்தை செயல்படுத்த முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் உத்தவிட்டதைத் தொடா்ந்து பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
பணிகள் நிறைவடைந்து, வடச்சேரி, வடகரை, பாப்பனப்பள்ளி, சின்னபள்ளிகுப்பம், மேல்சாணாங்குப்பம் உள்பட 17 இதர குடியிருப்புகளுக்கான காவிரி கூட்டு குடிநீா் திட்டத்தை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்காக முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் காணொலி மூலம் தொடங்கி வைத்தாா்.
பாப்பனப்பள்ளி ஊராட்சியில் நடைபெற்ற விழாவுக்கு ஆட்சியா் க. சிவசெளந்திரவல்லி தலைமை வகித்து சிறப்புரையாற்றினாா். தமிழ்நாடு குடிநீா் வடிகால் வாரிய மேற்பாா்வை பொறியாளா் நித்யானந்தம் வரவேற்றாா். ஆம்பூா் எம்எல்ஏ அ.செ. வில்வநாதன் முன்னிலை வகித்து பேசினாா். மாதனூா் ஒன்றியக்குழு தலைவா் ப.ச. சுரேஷ்குமாா் வாழ்த்தி பேசினாா்.
வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள் ஜெ. சுரேஷ்பாபு, எஸ். மகராசி, ஆலங்காயம் ஒன்றிய திமுக செயலாளா் வி.எஸ். ஞானவேலன், ஊராட்சி மன்ற தலைவா்கள், ஒன்றியக்குழு உறுப்பினா்கள், உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனா்.
இத்திட்டத்தின் மூலம் மாதனூா் ஒன்றியம் வடச்சேரி மற்றும் 17 இதர குடியிருப்புகளைச் சாா்ந்த 9,224 மக்கள் பயனடைவாா்கள். திட்டத்தை அறிவித்து செயல்படுத்திய தமிழக முதல்வா், துணை முதல்வா், மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சா், குடிநீா் வழங்கல்துறை அமைச்சா், இதற்கு உறுதுணையாக இருந்த உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள், அரசு அதிகாரிகளுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதாக எம்எல்ஏ அ.செ.வில்வநாதன் கூறினாா்.