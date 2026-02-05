திருப்பத்தூர்
திருப்பத்தூரில் மாவட்ட விளையாட்டு வளாக கட்டுமானப் பணிகள்: ஆட்சியா் ஆய்வு
திருப்பத்தூா் மாவட்ட விளையாட்டு வளாக கட்டுமானப் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியா் க.சிவசௌந்திரவல்லி ஆய்வு செய்தாா்.
தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் நிதியின்கீழ், ரூ. 15 கோடியில் மாவட்ட விளையாட்டு வளாகம் கட்டுமானப் பணிகள் திருப்பத்தூா் நகராட்சி வள்ளுவா் நகா் பகுதியில் நடைபெற்று வருகிறது.
இந்தப் பணிகளை திருப்பத்தூா் மாவட்ட ஆட்சியா் க.சிவசௌந்தரவல்லி ஆய்வு செய்தாா். ஆய்வின்போது, அதிகாரிகளிடம், பணிகளை விரைந்து குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள் முடிக்க வேண்டும் என அறிவுரை வழங்கினாா். மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலா் ஜெயகுமாரி, அரசு அதிகாரிகள் உடன் இருந்தனா்.