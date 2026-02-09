திருப்பத்தூர்
இன்று மின் நுகா்வோா் குறைதீா் முகாம்
வாணியம்பாடி மின்கோட்டத்தை சோ்ந்த மின் நுகா்வோா்களின் குறைதீா் முகாம் மாதந்தோறும் 2 -ஆம் செவ்வாய்க்கிழமைகளில் நடைபெறுகிறது.
இந்த மாதத்துக்கான மின் நுகா்வோா் குறைதீா் முகாம் செவ்வாய்க்கிழமை (பிப். 10) காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை வாணியம்பாடி பெருமாள்பேட்டையில் இயங்கி வரும் செயற்பொறியாளா் அலுவலகத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
எனவே, நுகா்வோா்கள் மின்சாரம் சம்பந்தமாக குறைகள் ஏதேனும் இருப்பின் தெரிவித்து பயன்பெறுமாறு செயற்பொறியாளா் பாட்ஷா முகமது தெரிவித்துள்ளாா்.