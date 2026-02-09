மாணவா்களை தொழில் முனைவோராக்க புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம்
வாணியம்பாடி: மாணவா்களை தொழில் முனைவோராக்கும் வகையில் ஆராய்ச்சி மற்றும் ஸ்ாா்ட்அப் திட்டங்களக்கான மையம் தொடங்கும் விதமாக வாணியம்பாடி இசுலாமியா கல்லூரி கிரீன் வேலி இன்னோவேஷன்-இன்குபேஷன் போரம் மற்றும் சென்னை கிரசண்ட் இன்னோஷேன் இன்குபேஷன் கவுன்சில் இடையே புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
வாணியம்பாடி முஸ்லிம் கல்விச் சங்கத் தலைவா் பட்டேல் முகம்மத் யூசுப் தலைமை வகித்தாா். பொதுச் செயலாளா் அப்துல்லாபாஷா, இஸ்லாமியா ஆண்கள் கல்லூரி செயலாளா் கைசா் அகமத், இஸ்லாயா பெண்கள் கல்லூரி செயலாளா் முனீா்அகமத் முன்னிலை வகித்தனா். கல்லூரி முதல்வா் அப்சா்பாஷா வரவேற்றாா். சிறப்பு விருந்தினா்களாக அப்துா் ரகுமான், பல்கலைக்கழக வேந்தா் அப்துல்காதா், யுனைடட் எக்னாமிக் போரம் தலைவா் அகமத் புகாரி ஆகியோா் கலந்து கொண்டு புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தத்தில் கையொப்பமிட்டனா்.
நிகழ்ச்சியில் இன்னோவேஷன் இன்குபேஷன் கவுன்சில் தலைமை நிா்வாக இயக்குநா் நிஷா முகுந்த், துணைத் தலைவா் நடராஜன், வாணியம்பாடி முஸ்லிம் கல்விச் சங்க நிா்வாகிகள் டாக்டா் இக்ரமுல்லா, நரி முகம்மத் நயீம், அமீா்பாஷா மற்றும் பேராசிரியா்கள், மாணவா்கள் கலந்து கொண்டனா். பேராசிரியா் நதீம் நன்றி கூறினாா்.