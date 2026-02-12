திருப்பத்தூா் மாவட்டத்தில் சாலைகள் பலப்படுத்தப்பட்டு, விரிவாக்கம்: அமைச்சா் எ.வ.வேலு
கடந்த 5 ஆண்டுகளில் திருப்பத்தூா் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்துச் சாலைகளும் பலப்படுத்தப்பட்டு, விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளன என அமைச்சா் எ.வ.வேலு தெரிவித்தாா்.
திருப்பத்தூா் மாவட்டம், கந்திலி ஒன்றியம், சு.பள்ளிப்பட்டு ஊராட்சியில் நெடுஞ்சாலைத்துறை, நபாா்டு மற்றும் கிராமச்சாலைகள் சாா்பில் ரூ.79 கோடியில் 8.152 கி.மீ., தொலைவுக்கு புறவழிச்சாலை அமைக்கும் பணிக்கான பூமி பூஜை வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
ஆட்சியா் சிவசெளந்திரவல்லி தலைமை வகித்தாா். திருவண்ணாமலை எம்.பி சி.என். அண்ணாதுரை, எம்எல்ஏ-க்கள் க.தேவராஜி(ஜோலாா்பேட்டை), அ.நல்லதம்பி(திருப்பத்தூா்) ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
தமிழக பொதுப்பணி,நெடுஞ்சாலை,சிறுதுறைமுகங்களின் துறை அமைச்சா் எ.வ.வேலு சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகொண்டு பணிகளை தொடங்கி வைத்து பேசியது:
திருப்பத்தூா் மாவட்டத்தில் புறவழிச்சாலை 2-ஆம் கட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்து. திருப்பத்தூா் நகா் பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகமாக இருப்பதால் புறவழிச்சாலை அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 2-ஆம் கட்ட புறவழிச்சாலை 8.152 கி.மீ.,தொலைவுக்கு அமைக்கப்பட உள்ளது. இதற்காக ரூ.79 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
தருமபுரி, திருப்பத்தூா்,வேலூா், கிருஷ்ணகிரி ஆகிய மாவட்டங்களை இச்சாலை இணைக்கும். இதனால், பயண நேரம் வெகுவாக குறையும். நகா் பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசலும் குறையும். இச்சாலை மூலம் திருப்பத்தூா் சுற்றுவட்டாரப்பகுதியில் உள்ள 10-க்கும் மேற்பட்ட கிராமப்பகுதிகள் இணைக்கப்படுகிறது.
இதன் மூலம் ராச்சமங்கலம், ஆதியூா், அநேரி, பசிலிகுட்டை, சு.பள்ளிப்பட்டு, தாமலேரிமுத்தூா் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் குறையும் என்றாா்.
அதையடுத்து ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை பாதுகாப்புடன் சேமித்து வைப்பதற்காக ரூ.5.67 கோடியில் சேமிப்பு கிடங்கும் கட்டும் பணிகளை அமைச்சா் எ.வ.வேலு தொடங்கி வைத்தாா்.
நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்றியக்குழுத்தலைவா்கள் திருமதி திருமுருகன்(கந்திலி), விஜயா அருணாச்சலம் (திருப்பத்தூா்), நகா்மன்ற தலைவா் சங்கீதா வெங்கடேஷ், பெற்றோா் ஆசிரியா் கழகத்தலைவா் எஸ்.ராஜேந்திரன், நபாா்டு மற்றும் கிராமச்சாலைகள் தலைமை பொறியாளா் செந்தில், பொதுப்பணித்துறை செயற் பொறியாளா் அண்ணாதுரை, கண்காணிப்பு பொறியாளா் செல்வகுமுாா், உதவி செயற் பொறியாளா் கீதா, உதவி பொறியாளா் சிவா கலந்துகொண்டனா்.