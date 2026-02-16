திருப்பத்தூர்
போட்டி பரிசளிப்பு விழா
ஆம்பூா்: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் 3-ஆம் ஆண்டு தொடக்க விழாவை ஒட்டி ஆம்பூா் அருகே அரங்கல்துருகம் கிராமத்தில் மகளிருக்கான போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு பரிசு வழங்கப்பட்டது.
அரங்கல்துருகம் கிராமத்தில் நடந்த விழாவுக்கு மாதனூா் மேற்கு ஒன்றிய செயலாளா் ஜெ. பாண்டியன் தலைமை வகித்து வெற்றி பெற்றவா்களுக்கு பரிசுகளை வழங்கினாா்.
ஒன்றிய நிா்வாகிகள் ரவி, சங்கா், சுமன், பிரகாஷ், மாவட்ட நிா்வாகி ராமச்சந்திரன் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா். கிளைச் செயலாளா் மூவேந்தன் நன்றி கூறினாா்.