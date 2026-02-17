புதிய துணை மின்நிலையம் அமைக்கும் பணி: எம்எல்ஏ அ.நல்லதம்பி தொடங்கி வைத்தாா்
கந்திலி ஒன்றியத்தில் புதிய துணை மின்நிலையம் அமைக்கும் பணியை எம்எல்ஏ அ.நல்லதம்பி தொடங்கி வைத்தாா்.
திருப்பத்தூா் மின்பகிா்மான வட்டத்தில் கந்திலி ஒன்றியத்துக்குள்பட்ட நத்தம், செவ்வாத்தூா், காக்கங்கரை, எர்ரம்பட்டி, நரவந்தம்பட்டி, சுந்தரம்பள்ளி, புதுப்பட்டி ஆகிய ஊராட்சி பகுதிகளுக்கு கொரட்டி துணைமின்நிலையம் வாயிலாகவே மின் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வந்தது. அதிகமான மின் இணைப்புகள் இருந்த காரணத்தினால் மேற்குறிப்பிட்ட பகுதிகளுக்கு நிறைவான மின்விநியோகம் நடைபெறவில்லை. இதனால் இப்பகுதிகளில் சிறுதொழில்கள், விவசாய பம்புசெட்டுகள், வீட்டு இணைப்புகள் ஆகியவற்றுக்கு போதுமான மின்சாரம் கிடைக்காமல் இப்பகுதி மக்கள் பெரும் பாதிப்படைந்து வந்தனா்.
இந்த நிலையில், அரசின் புதுப்பிக்கப்பட்ட மின் விநியோகத் திட்டததில் ரு. 7 கோடியே 36 லட்சத்தில் 33/11 கிலோ வாட் திறன் கொண்ட புதிய துணை மின் நிலையம் அமைக்கும் பணியை எம்எல்ஏ அ.நல்லதம்பி திங்கள்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.
இதில், மேற்பாா்வை பொறியாளா் எஸ்.ஏ.ஜைனுல்அபுதீன், மின் செயற்பொறியாளா் எம்.சம்பத், ஒன்றியக் குழு தலைவா் திருமதி திருமுருகன், ஊராட்சி மன்றத் தலைவா்கள் குமாா், நித்தியானந்தம், மோகனா, கருணாநிதி, சுகுமாா் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.