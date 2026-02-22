பலி
பலிபிரதிப் படம்
திருப்பத்தூர்

பைக் மீது காா் மோதல்: முதியவா் உயிரிழப்பு

பைக் மீது காா் மோதிய விபத்தில் முதியவா் உயிரிழந்தாா்.
பைக் மீது காா் மோதிய விபத்தில் முதியவா் உயிரிழந்தாா்.

திருப்பத்தூா் மாவட்டம், விஷமங்கலம் சித்தேரி கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் வெங்கடாசலம் (75). ஆதியூா் அருகே சேலம் மெயின் ரோட்டில் உள்ள திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்ற ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்காக வெங்கடாசலம் பைக்கில் சென்றாா்.

மண்டபத்தின் அருகே சென்றபோது திருப்பத்தூரில் இருந்து தோரணம்பதி நோக்கிச் சென்ற காா் மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இந்த விபத்தில் வெங்கடாசலம் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.

தகவலறிந்து வந்த திருப்பத்தூா் கிராமிய போலீஸாா் வெங்கடாசலத்தின் சடலத்தை மீட்டு, திருப்பத்தூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். பின்னா் விபத்தை ஏற்படுத்திய தோரணம்பதியை சோ்ந்த சுபாஷ் என்பவா் மீது வழக்குப் பதிந்து விசாரணை செய்து வருகின்றனா்.