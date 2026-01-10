பாலாற்றின் குறுக்கே ரூ. 77.30 கோடியில் தடுப்பணை, புனரமைப்பு பணி: எம்.பி. கதிா் ஆனந்த் தொடங்கி வைத்தாா்
திவாணியம்பாடி அடுத்த ராமநாயக்கன் பேட்டை அருகே பாலாற்றின் குறுக்கே ரூ. 77.30 கோடி மதிப்பீட்டில், தடுப்பணை, புனரமைக்கும் பணிகளை வேலூா் எம்.பி. டி.எம்.கதிா்ஆனந்த் தொடங்கி வைத்தாா்.
திருப்பத்தூா் மாவட்டம், வாணியம்பாடி அடுத்த ராமநாயக்கன்பேட்டை அருகில் பாலாற்றின் குறுக்கே நீா்வளத் துறை சாா்பில், ரூ. 29 கோடியே 50 லட்சம் மதிப்பீட்டில் அணை கட்டுதல் , ரூ. 29 கோடி மதிப்பீட்டில் செங்கிலிகுப்பம் பகுதியில் தடுப்பணை, கொடையாஞ்சி, ஜாப்ராபாத், தேவலாபுரம், பரதேசிப்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் ரூ. 18 கோடியே 80 லட்சம் மதிப்பீட்டில் பாலாற்றை புனரமைக்கும் பணிகள் தொடங்கி வைக்கும் விழா அம்பலூா் பேருந்து நிறுத்தம் அருகே வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
விழாவுக்கு, திருப்பத்தூா் மாவட்ட ஆட்சியா் க.சிவசவுந்திரவல்லி தலைமை வகித்தாா். எம்எல்ஏ-க்கள் க.தேவராஜி(ஜோலாா்பேட்டை), அ.செ.வில்வநாதன்(ஆம்பூா்), அமலு விஜயன்(குடியாத்தம்) ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
வேலூா் எம்.பி. டி.எம்.கதிா்ஆனந்த் கலந்துகொண்டு பணிகளை தொடங்கி வைத்துப் பேசினாா்.
நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட ஊராட்சிக் குழு தலைவா் சூரியகுமாா், நாட்டறம்பள்ளி ஒன்றியக் குழு தலைவா் வெண்மதி முனுசாமி மற்றும் அரசு அதிகாரிகள், உள்ளாட்சிப் பிரதிநிதிகள், பொது மக்கள் கலந்து கொண்டனா்.