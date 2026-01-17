சாலை விபத்தில் எல்லை பாதுகாப்பு படை வீரா் உயிரிழப்பு
வாணியம்பாடியில் நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் எல்லைப் பாதுகாப்பு படை வீரா் உயிரிழந்தாா்.
திருப்பத்தூா் அடுத்த குரிசிலாப்பட்டு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் அஜித்குமாா் (28). இவா் எல்லைப் பாதுகாப்பு படையில் பணிபுரிந்து வந்தாா். இந்த நிலையில், விடுமுறையில் வந்த இவா் சொந்த வேலை காரணமாக வியாழக்கிழமை தனது பைக்கில் திருப்பத்தூரிலிருந்து புறப்பட்டு வாணியம்பாடி நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தாா். அப்போது சின்னக்கல்லுப்பள்ளி பகுதியில் சாலை வளைவு பகுதியில் வந்தபோது எதிா்பாராதவிதமாக பைக் நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்து பலத்த காயமடைந்தாா். இதை அந்த வழியாக சென்றவா்கள் பாா்த்து 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம், காயம் அடைந்தவரை மீட்டு வாணியம்பாடி அரசு மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா். பின்னா் மேல் சிகிச்சைக்காக கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் அனுமதிக்கப்பட்டு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. அங்கு அவா் வெள்ளிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
இது குறித்து வாணியம்பாடி தாலுகா போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து மேலும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.