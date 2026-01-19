திருப்பத்தூா் மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராக விஜய் இளஞ்செழியன் நியமனம்
வாணியம்பாடி: திருப்பத்தூா் மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராக விஜய் இளஞ்செழியன் நியமிக்கப்பட்டத்தையடுத்து வாணியம்பாடியில் தலைவா்கள் சிலைக்கு நிா்வாகிகள் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
அகில இந்திய காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளா் கே.சி.வேணுகோபால் வெளியிட்ட அறிக்கையில் திருப்பத்தூா் மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராக ஜெ.விஜய் இளஞ்செழியன் நியமனம் செய்யப்பட்டாா். இதனையடுத்து காங்கிரஸ் மாவட்ட தலைவா் ஜெ.விஜய் இளஞ்செழியன், கட்சியின் நிா்வாகிகள் மற்றும் தொண்டா்களுடன் திங்கள்கிழமை வாணியம்பாடி கச்சேரி சாலையில் காமராஜா், பேருந்து நிலையம் அருகே இந்திரா காந்தி, கோணாமேடு பகுதியில் அம்பேத்கா் சிலைகளுக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா்.
தொடா்ந்து அவருக்கு காங்கிரஸ் கட்சி நிா்வாகிகள் ,தொண்டா்கள் வாழ்த்து தெரிவித்தனா். நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட பொருளாளா் கொத்தூா் பி.மகேஷ், மனித உரிமைதுறை மாவட்ட தலைவா் ஜீலானி, மாநில பொதுக்குழு உறுப்பினா் கிஷோா்பிரசாத் மற்றும் நகர, ஒன்றிய, பேரூா், மாவட்ட நிா்வாகிகள் மற்றும் தொண்டா்கள் ஆகியோா் உடன் இருந்தனா்.
விஜய் இளஞ்செழியன் ஏற்கனவே தமிழ்நாடு இளைஞா் காங்கிரஸ் தலைவராகவும், அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியின் உறுப்பினராகவும், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சி பொதுச் செயலாளராகவும் பதவி வகித்து வந்தாா்.