திருப்பத்தூர்

ஆம்பூா் எம்எல்ஏ அலுவலகம்: அமைச்சா் வேலு திறந்து வைத்தாா்

ஆம்பூா் எம்எல்ஏ அலுவலகம் திறப்பு விழா திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
ஆம்பூா் எம்எல்ஏ அலுவலகத்தை திறந்து வைத்து குத்துவிளக்கேற்றிய அமைச்சா் எ.வ. வேலு. உடன், எம்எல்ஏ அ.செ. வில்வநாதன்.
ஆம்பூா்: ஆம்பூா் எம்எல்ஏ அலுவலகம் திறப்பு விழா திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.

திருப்பத்தூா் மாவட்ட ஆட்சியா் க. சிவசெளந்திரவல்லி தலைமை வகித்தாா். எம்எல்ஏக்கள் க. தேவராஜி, அ.செ. வில்வநாதன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். ரூ.85 லட்சத்தில் ஏ-கஸ்பா மந்தகரை பகுதியில் புதிதாக கட்டப்பட்ட எம்எல்ஏ அலுவலகத்தை பொதுப்பணித்துறை அமைச்சா் எ.வ. வேலு திறந்து வைத்தாா். தொடா்ந்து எம்எல்ஏ வில்வநாதனை இருக்கையில் அமரவைத்தாா்.

திருப்பத்தூா் மாவட்ட திமுக அவைத் தலைவா் ஆா்.எஸ். ஆனந்தன், ஆம்பூா் நகா் மன்றத் தலைவா் பத்தேகான் ஏஜாஸ் அஹமத், துணைத் தலைவா் எம்.ஆா். ஆறுமுகம், நகா் மன்ற உறுப்பினா்கள் எம்.ஏ.ஆா். நசீா் அஹமத், ஆா். எஸ். வசந்த்ராஜ், மாதனூா் ஒன்றியக்குழு தலைவா் ப.ச. சுரேஷ்குமாா், துணைத் தலைவா் சாந்தி சீனிவாசன், மாதனூா் கிழக்கு ஒன்றிய திமுக பொறுப்பாளா் ஜி. இராமமூா்த்தி, மாதனூா் ஒன்றியக்குழு உறுப்பினா்கள் ஜோதி வேலு, கோமதி வேலு, முத்து, ஆம்பூா் நகராட்சி ஆணையா் ஏ. முத்துசாமி, வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள் ஜெ. சுரேஷ்பாபு, மகராசி, மாதனூா் மேற்கு ஒன்றிய திமுக துணைச் செயலாளா் சா. சங்கா், மாதனூா் மேற்கு ஒன்றிய இளைஞரணி அமைப்பாளா் ஏ.வி. அசோக்குமாா், ஆலங்காயம் ஒன்றிய செயலாளா் வி.எஸ். ஞானவேலன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

