கேரம் விளையாட்டுப் போட்டி

ஆலாங்குப்பம் கிராமத்தில் கேரம் விளையாட்டு போட்டி ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
கேரம் போட்டியை தொடங்கி வைத்த ஒன்றியக்குழு தலைவா் ப.ச. சுரேஷ்குமாா்.
ஆம்பூா்: ஆலாங்குப்பம் கிராமத்தில் கேரம் விளையாட்டு போட்டி ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.

மாதனூா் ஒன்றியக்குழு தலைவா் ப.ச. சுரேஷ்குமாா் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டு திமுக முன்னாள் நிா்வாகி சி. பழனி நினைவு கேரம் விளையாட்டு போட்டியை தொடங்கி வைத்தாா்.

ஒன்றியக்குழு உறுப்பினா்கள் கோமதிவேலு, ஜோதிவேலு, ஆ. காா்த்திக் ஜவஹா், மாவட்ட அயலக அணி துணை அமைப்பாளா் தியாகராஜன் உள்ளிட்டவா்கள் கலந்து கொண்டனா். போட்டியில் சுமாா் 80 அணிகள் பங்கேற்றன.

விளையாட்டு போட்டிக்கான ஏற்பாடுகளை திராவிடச் செல்வி, கிறிஸ்டோபா், ஜோயல் ஆகியோா் செய்திருந்தனா்.

