திருப்பத்தூர்
தை கிருத்திகை: திருப்பத்தூா் பகுதி முருகன் கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடு
தை கிருத்திகையையொட்டி, திருப்பத்தூா் பகுதியில் முருகன் கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது.
திருப்பத்தூா் கோட்டை பிரம்மேஸ்வரா் கோயில், திருப்பத்தூா் முத்துக்குமார சுவாமி கோயில், தண்டபாணி சுவாமி கோயில், ஏழருவி முருகன் கோயில், பசலிகுட்டை முருகன் கோயில், ஜலகாம்பாறை முருகன் கோயில் பகுதிகளில் உள்ள அனைத்து முருகன் கோயில்களில் சிறப்பு பூஜைகள், அன்னதானங்கள், பஜனைகள் நடைபெற்றது.
பசலிகுட்டை, ஏழுருவி முருகன் கோயில்களில் பக்தா்கள் காவடி எடுத்து நோ்த்திக் கடன் செலுத்தினா். இதில், திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.