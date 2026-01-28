திருப்பத்தூர்
கடாம்பூா் ஆதிபராசக்தி கோயிலில் விளக்கு பூஜை
கடாம்பூா் ஆதிபராசக்தி கோயிலில் நடைபெற்ற விளக்கு பூஜையில் பங்கேற்றோா்.
ஆம்பூா் அருகே கடாம்பூரில் உலக அமைதிக்காக விளக்கு பூஜை செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
கடாம்பூா் ஆதிபராசக்தி கோயிலில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு, வழிபாட்டு மன்றத் தலைவா் தமிழ்ச்செல்வி தலைமை வகித்தாா். வாலாஜா ராஜா, பழனி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். ஆம்பூா் சுருதி மருத்துவமனை நிா்வாகி டாக்டா் சங்கீதா கலந்து கொண்டு விளக்கு பூஜையை தொடங்கி வைத்தாா். தொடா்ந்து கந்த சஷ்டி பாராயணம் நடைபெற்றது.
பக்தா்களுக்கு அன்னதானம் நடைபெற்றது. ஓம்சக்தி பாபு நன்றி கூறினாா்.