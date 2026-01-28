ஆம்பூா் சான்றோா்குப்பம் அருள்மிகு சுந்தர விநாகா் கோயில் கும்பாபிஷேகம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
கடந்த 26-ஆம் தேதி தொடங்கிய நிகழ்வில் கோ பூஜை, திருவிளக்கு பூஜை, முதல் கால வேள்வி பூஜை நடைபெற்றது. 2-ஆம் நாள் இரண்டு மற்றும் மூன்றாம் கால வேள்வி பூஜைகள் நடைபெற்றன.
புதன்கிழமை நான்காம் கால வேள்வி பூஜைகள் நிறைவடைந்து கோயில் கோபுர விமானங்களுக்கு கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது. பக்தா்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
தொடா்ந்து கோயில் வளாகத்தில் அருள்மிகு ஸ்ரீதேவி, பூதேவி சமேத ஸ்ரீ சுந்தர ராஜ பெருமாள் மற்றும் வள்ளி தெய்வானை சமேத முருகப் பெருமான் திருக்கல்யாணம் நடைபெற்றது. மாலையில் உற்சவா் திருவீதி உலா நடைபெற்றது.
ஆம்பூா் அருகே கீழ்முருங்கை பிம்மபுரீஸ்வரா் கோயிலை சோ்ந்த வே. காா்த்திகேயன் சிவாச்சாரியாா் தமிழாகம முறைப்படி கும்பாபிஷேகத்தை நடத்தினாா். எம்எல்ஏ அ.செ. வில்வநாதன், நகா்மன்ற துணைத் தலைவா் எம்.ஆா். ஆறுமுகம், மாவட்ட திமுக அவைத் தலைவா் ஆா்.எஸ். ஆனந்தன் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
கோயில் அறங்காவலா் குழுத் தலைவா் மற்றும் திருப்பணிக்குழு தலைவருமான எஸ். அன்பு என்கிற அறிவழகன், அறங்காவலா் குழு உறுப்பினா்கள் கலைச்செல்வி சபாரத்தினம், டி. விஜயகுமாா், திருப்பணிக்குழு நிா்வாகிகள், உறுப்பினா்கள், ஊா் பொதுமக்கள் விழா ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தனா்.