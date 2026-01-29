காங்கிரஸ் கட்சியினா் ஆா்ப்பாட்டம்
மத்திய அரசை கண்டித்து மாதனூா் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலக நுழைவு வாயில் முன்பு வியாழக்கிழமை காங்கிரஸ் கட்சியினா் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தில் மகாத்மா காந்தி பெயரை நீக்கிய மத்திய அரசை கண்டித்து மாதனூரில் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு மாதனூா் ஊராட்சித் தலைவா் எம்.சி.குமாா் தலைமை வகித்தாா்வட்டார தலைவா்கள் சாந்தகுமாா், ரஞ்சினி தட்சணாமூா்த்தி, சுரேந்தா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
திருப்பத்தூா் மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவா் ஜெ. விஜய் இளஞ்செழியன் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டு கண்டன உரையாற்றினாா். மாவட்ட பொருளாளா் கொத்தூா் பி. மகேஷ், மாவட்ட நிா்வாகிகள் வா்தா அா்ஷத், விஜயன், சி.கே. பிரபு, சோலூா் மாணிக்கம், மின்னூா் சங்கரன், வேலாயுதம், முல்லை, கோகுலவாணன், நேதாஜி, குமேரசன். யாசா், நபில், ராஜேஷ், கபீா், கேசவன், காந்தி, துரை, ரகு, சுந்தரம் உள்ளிட்டவா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
காங்கிரஸ் கட்சி நிா்வாகிகள் கருப்பு முகக் கவசம் அணிந்து ஆா்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்றனா்.