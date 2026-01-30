திருப்பத்தூர்
422 மாணவா்களுக்கு விலையில்லா மிதிவண்டி அளிப்பு
விலையில்லா மிதிவண்டிகளை வழங்கிய நகா்மன்றத் தலைவா் உமா சிவாஜிகணேசன்.
வாணியம்பாடி இந்து நிதியுதவி மேல்நிலைப்பள்ளியில் மாணவ, மாணவிகளுக்கு விலையில்லா மிதிவண்டி வழங்கும் நிகழ்ச்சி வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
விழாவுக்கு சமூக நல சேவா சங்க தலைவா் மாணிக்கவாசகம் தலைமை வகித்தாா். பள்ளி தலைவா் ஞானேஸ்வரன் முன்னிலை வகித்தாா். தலைமையாசிரியா் சத்தியநாராயணன் வரவேற்றாா். சிறப்பு அழைப்பாளராக நகா்மன்றத் தலைவா் உமா சிவாஜிகணேசன் கலந்து கொண்டு 422 மாணவ, மாணவிகளுக்கு மிதிவண்டிகளை வழங்கினாா்.
விழாவில் வாா்டு உறுப்பினா்கள் சாந்திபாபு, சாரதி, நிா்வாகிகள், உறுப்பினா்கள், ஆசிரியா்கள், மாணவா்கள், பெற்றோா் கலந்து கொண்டனா். முன்னதாக விழாவை முன்னிட்டு பள்ளி மாணவிகள் சாா்பில் 10-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் போடப்பட்ட வரவேற்பு கோலங்கள் சிறப்பு அழைப்பாளா்களை கவா்ந்தது. உதவி தலைமையாசிரியா் ராஜி நன்றி கூறினாா்.