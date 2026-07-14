நாளைய மின்தடை: திருப்பத்தூா்!

திருப்பத்தூா்
நாள்: 15-07-2026 (புதன்கிழமை)
நேரம்: காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை.
மின்தடை பகுதிகள்: விஷமங்கலம், மட்றப்பள்ளி, சித்தேரி, குரும்பேரி, அங்கநாதவலசை, மாம்பாக்கம், நாகராஜம்பட்டி, உடையாமுத்தூா், தண்டுகானூா், ஏ.கே.மோட்டூா், தண்ணீா் பந்தல், புதுபூங்குளம், ஜம்மனபுதூா், திம்மணாமுத்தூா், பொம்மிகுப்பம், செளடேகுப்பம், ரகுபதியூா், சிம்மணபுதூா் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகள்.
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