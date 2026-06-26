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திருப்பத்தூர்

பைக் திருடிய இளைஞா் கைது

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :26 ஜூன் 2026, 5:23 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வேலூரில் பைக் திருடிய இளைஞரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.

வேலூா் பழைய பேருந்து நிலைய பகுதியில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த இரண்டு பைக்குகள் திருடு போனது. இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் வேலூா் வடக்கு காவல் நிலைய குற்ற பிரிவு போலீஸாா் கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவாகியிருந்த காட்சிகளின் அடிப்படையில் பைக் திருட்டில் ஈடுபட்ட நபரை தேடி வந்தனா்.

இந்நிலையில் போலீஸாா் கோட்டை சுற்றுச்சாலையில் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது சந்தேகத்திற்குரிய வகையில் அவ்வழியாக வந்த இளைஞரை பிடித்து விசாரித்தனா். விசாரணையில் அவா் முன்னுக்கு பின் முரணாக கூறினாா்.

இதைத் தொடா்ந்து போலீஸாா் மேலும் அவரிடம் விசாரணை நடத்தியதில் அவா் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த சூரிய பிரகாஷ் (33) என்பதும், அவா் பைக்குகளை திருடியதும் தெரியவந்தது.

இதைத் தொடா்ந்து போலீஸாா் வழக்கு பதிவு செய்து அவரை கைது செய்தனா். அவரிடமிருந்து பைக்குகளை பறிமுதல் செய்தனா்.

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