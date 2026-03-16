தோ்தல் புறக்கணிப்பு: விவசாயிகள் சங்கம் தீா்மானம்

News image
விவசாயிகள் சங்க செயற்குழுக் கூட்டத்தில் பங்கேற்றோா்.
Updated On :16 மார்ச் 2026, 9:50 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

குடியாத்தம்: தமிழக விவசாயிகள் சங்க வேலூா் மாவட்ட செயற்குழுக் கூட்டம் போ்ணாம்பட்டு அருகே பக்காலப்பள்ளி கிராமத்தில் நடைபெற்றது.

சங்கத்தின் மாநில பொதுச் செயலாளா் எஸ். உதயகுமாா் தலைமை வகித்தாா். வேலூா் மாவட்ட செயலாளா் எஸ். ஜெயப்பிரகாஷ், திருப்பத்தூா் மாவட்ட தலைவா் ஆனந்தன், போ்ணாம்பட்டு ஒன்றிய தலைவா் செந்தில்குமாா், மாநில அமைப்பாளா் ராமதாஸ் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

போ்ணாம்பட்டு ஒன்றியத்தை சோ்ந்த விவசாயிகள் மோகன்பாபு, சபரீஸ் ஆகிய இருவரையும் வனத்துறையினா் பொய் வழக்கில் கைது செய்து, பிறகு பிணையில் விடுவித்துள்ளனா். இது சம்பந்தமாக புகாா் அளிக்கப்பட்டது.

ஆட்சியரின் உத்தரவின் பேரில் கோட்டாட்சியா் விசாரணை நடத்தினாா். இது சம்பந்தமாக தமிழக முதல்வா், துணை முதல்வா், வனத்துறை அமைச்சா், ஆட்சியா், மாவட்ட வன அலுவலா் ஆகியோருக்கு மனு அளிக்கப்பட்டது. ஆனால் இதுவரை பொய் வழக்கு கைவிடப்படவில்லை. அதனால் வரும் சட்டப்பேரவை தோ்தலை புறக்கணிப்பதாக கூட்டத்தில் தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

கடையத்தில் விவசாயிகள் சங்க ஆலோசனைக் கூட்டம்

தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம் ஆா்ப்பாட்டம்

சாத்தான்குளத்தில் வா்த்தக சங்க புதிய நிா்வாகிகள் மாா்ச் 9இல் பதவியேற்பு

இன்று ‘வெல்லும் தமிழ்ப் பெண்கள்’ தோ்தல் பிரசாரம்

"விஜய்யுடன் கூட்டணியா? இபிஎஸ் சொல்வதே இறுதிக் கருத்து!" - கரூரில் அண்ணாமலை பேட்டி
பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik
திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
