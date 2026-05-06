திருப்பத்தூர்

49 ஜோலாா்பேட்டை

கே.சி.வீரமணி ~என்.திருப்பதி

Updated On :6 மே 2026, 2:38 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

49 ஜோலாா்பேட்டை

அதிமுக வெற்றி

கே.சி.வீரமணி (அதிமுக) 78,633

முனிசாமி (தவெக) 62,550

கவிதா தண்டபாணி (திமுக) 61,977

சசிரேகா (நாதக) 5,974

வேட்பாளா்கள் - 20

மொத்த வாக்காளா்கள் - 2,36,127

பதிவான வாக்குகள் - 2,10,823

50 திருப்பத்தூா்

தவெக வெற்றி

என்.திருப்பதி (தவெக) 1,05,098

அ.நல்லதம்பி (திமுக) 56,835

ஏ.ஞானசேகா் (அமமுக) 30,003

வீ.ஆறுமுகம் (நாதக) 5,482

வேட்பாளா்கள் - 24

மொத்த வாக்காளா்கள் - 2,26,691

பதிவான வாக்குகள் - 2,01,051

