Dinamani
தமிழ்நாட்டிற்கு தடையின்றி உரம் வழங்கிட வேண்டும்: பிரதமருக்கு முதல்வர் விஜய் கடிதம்!நீட் வேண்டாம் என்பதே தவெக நிலைப்பாடு: அமைச்சர் அருண்ராஜ்கடும் பாதுகாப்பு நெறிமுறைகளுடன் நீட் மறுதேர்வு: தர்மேந்திர பிரதான் அறிவுறுத்தல்முதல்வர் விஜய்யுடன் மாற்றுத் திறனாளிகள் அமைப்பினர் சந்திப்பு! வைரலான விடியோவால் சர்ச்சை!மேற்கு வங்க மறுதேர்தல்: திரிணமூல் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் விலகல்!
/
திருப்பத்தூர்

நில அளவீடு செய்யாததால் பணிகள் தாமதம்: உதயேந்திரம் பேரூராட்சி நிா்வாகம் கோரிக்கை

வாணியம்பாடி அடுத்த உதயேந்திரம் பேரூராட்சியில் நில அளவையாளா் நிலத்தை அளந்து தராததால் திட்டப்பணிகள் தாமதம் ஆவதாக வட்டாட்சியரிடம் செவ்வாய்க்கிழமை உதயேந்திரம் பேரூராட்சி நிா்வாகம் சாா்பில் மனு அளிக்கப்பட்டது.

News image
Updated On :20 மே 2026, 12:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வாணியம்பாடி அடுத்த உதயேந்திரம் பேரூராட்சியில் நில அளவையாளா் நிலத்தை அளந்து தராததால் திட்டப்பணிகள் தாமதம் ஆவதாக வட்டாட்சியரிடம் செவ்வாய்க்கிழமை உதயேந்திரம் பேரூராட்சி நிா்வாகம் சாா்பில் மனு அளிக்கப்பட்டது.

உதயேந்திரம் பேரூராட்சிக்குப்பட்ட வாா்டு எண்.3 தேவமங்களம் மற்றும் வாா்டு எண்.4 சுப்புராயன் கோயில் அருகே வரை மழைநீா் வடிகால்வாய் அமைக்கும் பணி மற்றும் கொம்புகார தோப்பில் உள்ள கழிவுநீா் கால்வாய் பணி அமைக்கும் பணிக்கான நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு பணிகள் தொடங்கவுள்ள நிலையில் நிலஅளவியா், கிராம நிா்வாக அலுவலரிடம் கடந்த ஜனவாரி மாதம் முதல் பேரூராட்சி நிா்வாகம் சாா்பில் பேரூராட்சி செயல்அலுவலா் மூலம் பலமுறை மனு அளித்தும் இதுநாள் வரை நில அளவீடு செய்யவில்லை.

இதனால் பணிகள் தொடங்கப்படவில்லை. இதனையடுத்து முன்னாள் பேரூராட்சி மன்ற தலைவரும், வாா்டு உறுப்பினருமான ஆ.செல்வராஜ், வாணியம்பாடி வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் வட்டாட்சியா் சுதாகரிடம் செவ்வாய்க்கிழமை மனு அளித்து நில அளவீடு செய்து விரைவில் பணிகள் தொடங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கேட்டு கொண்டாா்.

மனு மீது விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என வட்டாட்சியா் உறுதி கூறினாா்.

தொடர்புடையது

சாத்தான்குளத்தில் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றும் பணி - நில அளவீடு பணி தொடக்கம்

சாத்தான்குளத்தில் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றும் பணி - நில அளவீடு பணி தொடக்கம்

மத்திய, மாநில அரசின் மானிய திட்டங்கள் பெற விளைநில விவரங்களை மே 20-க்குள் பதிவு செய்யலாம்

மத்திய, மாநில அரசின் மானிய திட்டங்கள் பெற விளைநில விவரங்களை மே 20-க்குள் பதிவு செய்யலாம்

குற்றாலம் பேரருவிக்குச் செல்லும் பாதை மூடல்

குற்றாலம் பேரருவிக்குச் செல்லும் பாதை மூடல்

வழிபாட்டில் தாமதம் ஏற்படவில்லை: வேளாங்கண்ணி பேராலய நிா்வாகம்

வழிபாட்டில் தாமதம் ஏற்படவில்லை: வேளாங்கண்ணி பேராலய நிா்வாகம்

விடியோக்கள்

ஜோதிட அலுவலக சர்ச்சை: விளக்கம் கொடுத்த தவெக எம்எல்ஏ கனிமொழி

ஜோதிட அலுவலக சர்ச்சை: விளக்கம் கொடுத்த தவெக எம்எல்ஏ கனிமொழி

எடப்பாடி பழனிசாமியின் கண் அசைவில் ஆட்சி அமைந்திருக்கும்! - CV Shanmugam பரபரப்பு பேட்டி | ADMK | EPS

எடப்பாடி பழனிசாமியின் கண் அசைவில் ஆட்சி அமைந்திருக்கும்! - CV Shanmugam பரபரப்பு பேட்டி | ADMK | EPS

முதல்வர் Vijay அறையில் செல்ஃபி விடியோ! மீறப்பட்டதா விதிமுறை?

முதல்வர் Vijay அறையில் செல்ஃபி விடியோ! மீறப்பட்டதா விதிமுறை?

ருதுராஜ் தான் காரணமா?: வேதனையில் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள்

ருதுராஜ் தான் காரணமா?: வேதனையில் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள்