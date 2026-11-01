விஜிலாபுரம் மதுக்கடை அகற்றம்: 10 ஆண்டு கோரிக்கை நிறைவேற்றம்!
வாணியம்பாடி அருகே விஜிலாபுரம் மதுக்கடை அப்பகுதி மக்கள் நீண்ட கால கோரிக்கை மற்றும் போராட்டத்துக்கு பின் மாற்றப்பட்டது.
வாணியம்பாடி அடுத்த விஜிலாபுரம் பகுதியில் இடமாற்றம் செய்யப்பட்ட மதுக்கடை.
வாணியம்பாடி அருகே விஜிலாபுரம் மதுக்கடை அப்பகுதி மக்கள் நீண்ட கால கோரிக்கை மற்றும் போராட்டத்துக்கு பின் மாற்றப்பட்டது.
திருப்பத்தூா் மாவட்டம், வாணியம்பாடி அடுத்த விஜிலாபுரம் பகுதியில் அரசு மதுபானக் கடை எண். 11069 இயங்கி வந்தது. இந்நிலையில் இந்த கடையினால் அப்பகுதியில் அடிக்கடி சாலை விபத்து மற்றும் தகராறுகள் அதிக அளவில் நடந்து வருவதாகவும், உடனடியாக மாற்ற வேண்டும் எனக் கூறி, 10 ஆண்டுகளாக பல்வேறு கோரிக்கை மனுக்களை அரசுக்கும், மாவட்ட நிா்வாகத்திற்கும் பொது மக்கள் அளித்து வந்தனா்.
கடந்த செப்டம்பா் மாதம் அப்பகுதியில் விபத்து ஏற்பட்ட போது பொது மக்கள் கடையை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தினா். மேலும், சம்மந்தப்பட்ட ஊராட்சியில் கிராம சபைக் கூட்டத்தை புறக்கணித்தும், அதில் கடையை அகற்றக்கோரி தீா்மானமும் நிறைவேற்றனா்.
பொதுமக்கள் நீண்ட காலமாக டாஸ்மாக் கடையை அகற்ற வேண்டும் என வலியுறுத்தி வந்த நிலையில் மாவட்ட நிா்வாகம் சனிக்கிழமை சம்மந்தப்பட்ட கடையை அங்கிருந்து அகற்றி திருப்பத்தூருக்கு மாற்றம் செய்தனா். நீண்ட நாள் கோரிக்கையை நிறைவேற்றிய மாவட்ட நிா்வாகத்துக்கு கிராம மக்கள் நன்றி தெரிவித்தனா்.
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