The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
இந்திய விமானியிடம் நேரில் சென்று நலம் விசாரித்த துபை இளவரசர்! உங்கள் பயம் எனக்குப் பிடித்திருக்கிறது சிஎம் சார்: மு.க. ஸ்டாலின் முதல்வர் விஜய் டிராக்டர் ஓட்டினால் விவசாயி ஆகிவிட முடியாது: எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சனம் 'சத்தியாகிரகம்' என்ற இணையதளத்தைத் தொடங்கினார் ராகுல் காந்தி!முதல்வர் விஜய்க்கு பாராட்டு! இந்தியா கூட்டணி கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள்! ஏரியில் மண் எடுத்த விவகார வழக்கை ரத்து செய்ய கோரி எ.வ. வேலு மனு ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக தில்லியில் பேரணி! கபில் சிபல், நேஹா போரா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்பு!

தேவலாபுரத்தில் சேதமடைந்த மின்கம்பம்

ஆம்பூா் அருகே சேதமடைந்த மின்கம்பத்தை மாற்றி அமைக்க வேண்டுமென பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

சேதமடைந்த மின்கம்பம்.

Published On :

ஆம்பூா் அருகே சேதமடைந்த மின்கம்பத்தை மாற்றி அமைக்க வேண்டுமென பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

திருப்பத்தூா் மாவட்டம், ஆம்பூா் அடுத்த தேவலாபுரம் கிராமத்தில் மின்வாரிய அலுவலகம் அருகே கோவிந்தாபுரம் செல்லும் சாலையில் மின் கம்பம் சேதமடைந்துள்ளது.

மின்கம்பத்தின் வெளிப்புற சிமெண்ட் பூச்சு சேதமடைந்து, கம்பிகள் வெளியே தெரியும் வகையில் ஆபத்தான நிலையில் உள்ளது. இதனால், அந்த வழியாகச் செல்லும் பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் அச்சத்துடன் சென்று வருகின்றனா்.

எனவே, மின்கம்பம் மேலும் சேதமடைந்து கீழே விழுந்து ஏதேனும் அசம்பாவிதம் ஏற்படும் முன்பாக, அதை உடனடியாக அகற்றி புதிய மின்கம்பம் அமைக்க வேண்டும் என சமூக ஆா்வலா்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் மின்வாரிய அதிகாரிகளுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பல்லடத்தில் ஆம்னி பேருந்துகளுக்கான நிறுத்தம் அமைக்க கோரிக்கை

பல்லடத்தில் ஆம்னி பேருந்துகளுக்கான நிறுத்தம் அமைக்க கோரிக்கை

ஆறுமுகனேரியை புறக்கணித்துச் செல்லும் பேருந்துகள்: ஓட்டுநா், நடத்துநா் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரிக்கை

ஆறுமுகனேரியை புறக்கணித்துச் செல்லும் பேருந்துகள்: ஓட்டுநா், நடத்துநா் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரிக்கை

உழவா் சந்தை சுகாதார வளாகத்தை சீரமைக்கக் கோரிக்கை

உழவா் சந்தை சுகாதார வளாகத்தை சீரமைக்கக் கோரிக்கை

திப்பணம்பட்டியில் சேதமடைந்த மின்கம்பத்தை மாற்றக் கோரிக்கை

திப்பணம்பட்டியில் சேதமடைந்த மின்கம்பத்தை மாற்றக் கோரிக்கை

விடியோக்கள்

CM Bro! சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை எங்கே? மு.க. ஸ்டாலின் அடுக்கிய குற்றச்சாட்டுகள்! | DMK | TVK

CM Bro! சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை எங்கே? மு.க. ஸ்டாலின் அடுக்கிய குற்றச்சாட்டுகள்! | DMK | TVK

Anbil Avan Review | Ashok Selvan | Preity Mukhundhan | Movie Review | Dinamani Talkies

Anbil Avan Review | Ashok Selvan | Preity Mukhundhan | Movie Review | Dinamani Talkies