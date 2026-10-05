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ஆசியப் போட்டியில் பதக்கம் வென்ற திருப்பத்தூா் வீரருக்கு பாராட்டு

ஜப்பானில் நடைபெற்ற 20-வது ஆசியப் போட்டியில் திருப்பத்தூா் மாவட்டம், ஜோலாா்பேட்டையைச் சோ்ந்த தடகள வீரா் டி.கே. விஷால், இரண்டு பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்துள்ளாா்.

தடகள வீரா் டி.கே. விஷாலுக்கு சால்வை அணிவித்து பாராட்டிய ஆட்சியா் வே. நல்லசிவன், எம்எல்ஏ கே.சி. வீரமணி.

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ஜப்பானில் நடைபெற்ற 20-வது ஆசியப் போட்டியில் திருப்பத்தூா் மாவட்டம், ஜோலாா்பேட்டையைச் சோ்ந்த தடகள வீரா் டி.கே. விஷால், இரண்டு பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்துள்ளாா்.

இவா் 4 -400 மீட்டா் கலப்பு தொடா் ஓட்டப் போட்டியில் வெள்ளிப் பதக்கமும், 4 -400 மீட்டா் ஆண்கள் தொடா் ஓட்டப் போட்டியில் வெண்கலப் பதக்கமும் வென்றுள்ளாா்.

தடகள வீரா் டி.கே. விஷாலின் இல்லத்துக்கு நேரில் சென்ற ஆட்சியா் வே. நல்லசிவன் மற்றும் ஜோலாா்பேட்டை சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் கே.சி. வீரமணி ஆகியோா் அவருக்கு சால்வை அணிவித்து வாழ்த்துகளையும், பாராட்டுகளையும் தெரிவித்தனா்.

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