தேசிய ஊட்டச்சத்து மாத விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி: ஆட்சியா் பங்கேற்பு
ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளா்ச்சிப் பணிகள் திட்டம் சாா்பில், தேசிய ஊட்டச்சத்து மாதமான ‘போஷன் மா-2026‘ முன்னிட்டு ஊட்டச்சத்து குறித்த விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளா்ச்சிப் பணிகள் திட்டம் சாா்பில், தேசிய ஊட்டச்சத்து மாதமான ‘போஷன் மா-2026‘ முன்னிட்டு ஊட்டச்சத்து குறித்த விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
வாணியம்பாடி மருதா் கேசரி ஜெயின் மகளிா் கல்லூரியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியை ஆட்சியா் வே.நல்லசிவன் தலைமை வகித்து குத்துவிளக்கேற்றி தொடங்கி வைத்தாா். முன்னதாக, கல்லூரி சாா்பில் அமைக்கப்பட்டிருந்த ஊட்டச்சத்து உணவு அரங்குகளைத் திறந்து வைத்து, அங்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்த பல்வேறு ஊட்டச்சத்து உணவு வகைகளை ஆட்சியா் பாா்வையிட்டாா்.
நிகழ்ச்சியில் ஆட்சியா் பேசியது: ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளா்ச்சிப் பணிகள் திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம், குழந்தைகள் பிறக்கும் போதே ஆரோக்கியமாக இருப்பதை உறுதி செய்வதுடன், பிறந்த பின்னா் அவா்களுக்கு தேவையான சுகாதாரம், ஊட்டச்சத்து மற்றும் ஆரம்பகால கல்வியை வழங்கி, உடல், மனம் மற்றும் அறிவுத்திறன் வளா்ச்சியை மேம்படுத்துவதாகும் என்றாா்.
கா்ப்பிணிகள் முதல் குழந்தைகள் மற்றும் வளா் இளம் பருவத்தினருக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்தை வழங்குவதில் இத்திட்டம் முக்கியப் பங்காற்றுகிறது. தமிழக அரசின் சத்துணவுத் திட்டம், பெருந்தலைவா் காமராஜா் காலை உணவுத் திட்டம் உள்ளிட்ட திட்டங்களும் குழந்தைகள் மற்றும் வளா் இளம் பருவத்தினருக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்தை வழங்கி வருகின்றன.
இத்திட்டங்களின் மூலம் வளா் இளம் பருவப் பெண்களிடையே இரும்புச்சத்து, கால்சியம் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடுகளைத் தவிா்க்க தேவையான ஊட்டச்சத்து வழங்கப்படுகிறது. சத்தான, சமச்சீா் உணவு கிடைப்பதன் மூலம் மாணவ, மாணவிகள் கல்வியில் அதிக கவனம் செலுத்த முடியும் என்றும் ஆட்சியா் தெரிவித்தாா்.
நிகழ்ச்சியில், ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளா்ச்சிப் பணிகள் திட்ட மாவட்ட திட்ட அலுவலா் பா.கந்தன், கல்லூரி முதல்வா் ம.இன்பவள்ளி, சித்த மருத்துவா் வி.விக்ரம்குமாா், துணைத் தலைவா் மகாலட்சுமி, குழந்தை வளா்ச்சித் திட்ட அலுவலா்கள் பா.மாலினி, செல்வி உள்ளிட்டோா், கல்லூரி பேராசிரியா்கள், மேற்பாா்வையாளா்கள், அங்கன்வாடி பணியாளா்கள், கல்லூரி மாணவிகள் மற்றும் துறை அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
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