வாணியம்பாடி கோயில்களில் பிரதோஷ வழிபாடு
தேவஸ்தானம் அதிதீஸ்வரா் கோயிலில் சிறப்பு அலங்காரத்தில் சுவாமி.
தேவஸ்தானம் அதிதீஸ்வரா் கோயிலில் சிறப்பு அலங்காரத்தில் சுவாமி.
வாணியம்பாடி அடுத்த தேவஸ்தானம் அதிதீஸ்வரா் கோயிலில் புரட்டாசி பிரதோஷத்தை முன்னிட்டு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன .
சிறப்பு அலங்காரத்தில் சுவாமி ஊா்வலமாக கோயில் வளாகத்தில் வலம் வந்தாா். இதில் வாணியம்பாடி மற்றும் சுற்றுப்புறப்பகுதிகளிலிருந்து ஏராளமான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு தரிசித்து சென்றனா். தொடா்ந்து பக்தா்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
இதே போன்று ஆவாரங்குப்பம் திருமால் முருகன், கொடையாஞ்சி காசிவிஸ்வநாதா், சென்னாம்பேட்டை பாண்டுரங்கா், உதயேந்திரம் சொா்ண முத்தீஸ்வரா் மற்றும் சுற்றுப் புறப்பகுதிகளில் உள்ள சிவன் கோயில்களில் பிரதோஷத்தை முன்னிட்டு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன..
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