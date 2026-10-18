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17 சென்ட் நிலம் போலியாக பத்திரம் பதிவு: தொழிலதிபா், வட்டாட்சியா் உள்ளிட்ட 6 போ் மீது வழக்கு

ஆம்பூா் அருகே 17 சென்ட் நிலத்தை போலியாக பத்திரம் பதிவு செய்தது சம்பந்தமான எழுந்த புகாரின் பேரில் தொழிலதிபா், வட்டாட்சியா், சாா்-பதிவாளா் உள்ளிட்ட 6 போ் மீது போலீஸாா் வழக்கு பதிவு செய்தனா்.

FIR
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ஆம்பூா் அருகே 17 சென்ட் நிலத்தை போலியாக பத்திரம் பதிவு செய்தது சம்பந்தமான எழுந்த புகாரின் பேரில் தொழிலதிபா், வட்டாட்சியா், சாா்-பதிவாளா் உள்ளிட்ட 6 போ் மீது போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை வழக்கு பதிவு செய்தனா்.

சென்னை போயஸ் காா்டன் பகுதியை சோ்ந்தவா் ராமசாமி. இவருக்கு திருப்பத்தூா் மாவட்டம் ஆம்பூா் அருகே கைலாசகிரி ஊராட்சி பள்ளித்தெரு கிராமத்தில் 17 சென்ட் நிலம் உள்ளது. இவா் இறந்த பிறகு இவருடைய சொத்தை போலியாக பத்திரவும் தயாரித்து வேறு ஒருவா் பெயருக்கு சாா்-பதிவாளா் அலுவலகத்தில் 2021 ஆம் ஆண்டு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக ராமசாமி மகள் பூா்ணிமாவுக்கு தெரியவந்துள்ளது.

அவா் சென்னை குற்றப்பிரிவு போலீஸில் புகாரின் அளித்தாா். அந்த புகாரை தொடா்ந்து போலீஸாா் நடத்திய விசாரணையில் போலியாக பத்திரம் பதிவு செய்துள்ளது தெரியவந்தது.

அதைத் தொடா்ந்து போலியாக பத்திரம் பதிவு செய்தது சம்பந்தமாக பிரபல தொழிலதிபா் வேணுகோபால், இவரது உறவினா் நந்திதா, கிராம நிா்வாக அலுவலா் செந்தில்குமாா், அப்போதைய மண்டல துணை வட்டாட்சியரும், தற்போதைய ஆம்பூா் வட்டாட்சியருமான பாரதி, பத்திர எழுத்தா் நந்தகுமாா், அப்போதைய ஆம்பூா் சாா்-பதிவாளா் ஆகியோா் மீது உமா்ஆபாத் காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.

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