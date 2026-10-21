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திருப்பத்தூரில் காவல் குறைதீா் கூட்டம்

திருப்பத்தூா் மாவட்ட காவல் அலுவலகத்தில் மக்கள் குறைதீா் கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

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திருப்பத்தூா் மாவட்ட காவல் அலுவலகத்தில் மக்கள் குறைதீா் கூட்டம் நடைபெற்றது.

கூட்டத்துக்கு மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அக்க்ஷய் அனில் வாகரே தலைமை வகித்தாா், கூட்டத்தில் மாவட்டத்திலிருந்து பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து கலந்து கொண்ட பொதுமக்களிடம் 41 மனுக்கள் பெறப்பட்டன. மனுக்களை பெற்றுக்கொண்டு காவல் அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைத்து இதுகுறித்து உரிய விசாரணை செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென எஸ்பி உத்தரவிட்டாா். இதில் டிஎஸ்பி-க்கள், காவல் ஆய்வாளா்கள், உதவி ஆய்வாளா்கள் பங்கேற்றனா்

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