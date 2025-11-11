அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் புதுப்பிக்கப்பட்ட ஆவின் பாலகம்
அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் புதுப்பிக்கப்பட்ட ஆவின் பாலகத்தை பொதுமக்கள் மற்றும் மருத்துவ பயனாளிகள் பயன்பாட்டுக்கு ஆட்சியா் மு.பிரதாப் தொடங்கி வைத்தாா்.
திருவள்ளூா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு நாள்தோறும் மருத்துவ பயனாளிகள் மற்றும் உடன் உறவினா்கள் என ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோா் வந்து செல்கின்றனா். இந்த வளாகத்தில் செயல்பட்டு வந்த ஆவின் செயல்படாமல் இருந்து வந்தது. இதை புதுப்பிக்க வேண்டும் என தொடா்ந்து பொதுமக்கள் மருத்துவமனை நிா்வாகத்துக்கு கோரிக்கை விடுத்து வந்தனா். அதன்பேரில், மாவட்ட நிா்வாகம் மூலம் ஆவின் பாலகம் புதுப்பிக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. இந்த பாலகத்தின் தொடக்க விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் ஆட்சியா் மு.பிரதாப் பங்கேற்று, குத்துவிளக்கேற்றி விற்பனையை தொடங்கி வைத்தாா்.
பின்னா், அரசு மருத்துவமனை வளாக குழந்தைகள் நலப் பிரிவில் நேரில் சென்று அவா் ஆய்வு செய்தாா். அப்போது குழந்தைகளுக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சை முறைகள் குறித்து மருத்துவா்களிடமும், பெற்றோா்களிடமும் கேட்டறிந்தாா்.
அதைத் தொடா்ந்து வளாகத்தில் மேற்கொள்ள வேண்டிய கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துதல் தொடா்பாகவும் மருத்துவமனை பணியாளா்களுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டாா்.
இதில், அரசு மருத்துவமனை மருத்துவக் கல்லுரி முதல்வா் ஜே.ரேவதி, துணை முதல்வா் என்.திலகவதி, அரசு மருத்துவமனை இருப்பிட நிலைய மருத்துவா் ராஜ்குமாா், மருத்துவக் கண்காணிப்பாளா் சுரேஷ்பாபு, மருத்துவமனை துணைக் கண்காணிப்பாளா் விஜயராஜ், ஜெகதீஷ் மற்றும் மருத்துவா்கள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.