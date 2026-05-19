பொன்னேரி வேளாண்மை உற்பத்தியாளா் கூட்டுறவு சங்கத்தில் பதிவாளா் ஆய்வு

பொன்னேரி வேளாண்மை உற்பத்தியாளா் கூட்டுறவு சங்கத்தை கூட்டுறவு சங்கங்களின் பதிவாளா் க.லதா ஆய்வு செய்தாா்.

வேளாண்மை உற்பத்தியாளா் கூட்டுறவு சங்கத்தில் ஆய்வு செய்த பதிவாளா் க.லதா.

Updated On :20 மே 2026, 12:25 am IST

பொன்னேரி வேளாண்மை உற்பத்தியாளா் கூட்டுறவு சங்கத்தை கூட்டுறவு சங்கங்களின் பதிவாளா் க.லதா ஆய்வு செய்தாா்.

பொன்னேரி கூட்டுற சரகத்தில் செயல்பட்டு வரும் சைதாப்பேட்டை வேளாண்மை உற்பத்தியாளா்கள் கூட்டுறவு விற்பனைச் சங்கத்தினை பதிவாளா் க.லதா ஆய்வு செய்தாா்.

அப்போது .இச்சங்கத்தின் மூலம் நடத்தப்படும் மருதம் செக்கு எண்ணெய், அரவை ஆலை மற்றும் சுயசேவைப்பிரிவு (சூப்பா் மாா்கெட்) ஆகியவற்றினை பாா்வையிட்டு, வாடிக்கையாளா்களுக்கு நன்கு சேவை புரிந்து விற்பனையை அதிகரிக்க ஆலோசனை வழங்கினாா்.

நிகழ்வின்போது கூடுதல் பதிவாளா் (நுகா்வோா் கூட்டுறவு) மருத்துவா்.மு.வீரப்பன், மண்டல இணைப்பதிவாளா் பா.ஜெயஸ்ரீ உள்ளிட்ட கூட்டுறவுத்துறை அலுவலா்கள் மற்றும் சைதாப்பேட்டை வேளாண்மை உற்பத்தியாளா்கள் கூட்டுறவு விற்பனைச் சங்க நிா்வாகிகள் உடனிருந்தனா்.

