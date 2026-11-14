The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான ஆசிய கோப்பை வெற்றி: இந்திய அணிக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து இந்தியா சாம்பியன் பட்டம் வெல்ல காரணமாக அமைந்த ஆட்ட நாயகன் மோஹித் உல்வா! ஆசிய கோப்பை: பரபரப்பான ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இந்தியா! உ.பி. மாநிலங்களவை எம்.பி. பதவியை ராஜிநாமா செய்த ஹர்தீப் சிங் புரி! மேக்கேதாட்டு அணை கர்நாடகத்தின் உரிமை; யார் எதிர்த்தாலும் கவலை இல்லை! டி.கே. சிவகுமார்காசோலை மோசடி வழக்கு: நடிகா் விமலின் மனு தள்ளுபடி போக்சோ வீரமணி வீட்டில் சிறுமியின் சடலம்? போலீசார் தீவிர சோதனை! ஜம்மு-காஷ்மீர், லடாக்கில் அடுத்தடுத்து 4 நிலநடுக்கங்கள் பதிவு!

3 வீடுகளில் 16 பவுன், ரூ. 2.25 லட்சம் திருட்டு

ஒரே இரவில் மூன்று வீடுகளின் பூட்டுகளை உடைத்து, 16 பவுன் நகைகள் மற்றும் ரூ.2.25 லட்சம் ரொக்கத்தை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றனா்.

திருட்டு - சித்திரிப்பு

Updated On :

ஒரே இரவில் மூன்று வீடுகளின் பூட்டுகளை உடைத்து, 16 பவுன் நகைகள் மற்றும் ரூ.2.25 லட்சம் ரொக்கத்தை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றனா்.

திருத்தணி ஒன்றியம் பட்டாபிராமபுரம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட வெங்கடாபுரம் கிராமத்தைச் சோ்ந்த விஜயகாந்த் (50), தனது குடும்பத்துடன் உறவினா் வீட்டு துக்க நிகழ்ச்சிக்காக வெளியூா் சென்றிருந்தாா். இதனை நோட்டமிட்ட மா்ம நபா்கள், அவரது வீட்டின் பூட்டை உடைத்து உள்ளே புகுந்து, கேழ்வரகு மூட்டையில் மறைத்து வைத்திருந்த 13 பவுன் நகைகள் மற்றும் பீரோவில் இருந்த ரூ.25,000 பணத்தைத் திருடிச் சென்றனா்.

இதேபோல் மேல்திருத்தணியைச் சோ்ந்த மீன்வியாபாரி முத்தம்மா (55) என்பவரது வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 3 பவுன் நகைகள் மற்றும் ரூ.2 லட்சம் ரொக்கப் பணத்தையும் திருடிச் சென்றுள்ளனா். மேலும், முத்தம்மாவின் பக்கத்து வீட்டில் வசிக்கும் முனியம்மா என்பவரது வீட்டின் பூட்டை உடைத்து அலமாரியில் இருந்த பணத்தையும் மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றுள்ளனா்.

ஒரே இரவில் அடுத்தடுத்து மூன்று வீடுகளில் பூட்டை உடைத்து கொள்ளை சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது அப்பகுதி மக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து திருத்தணி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தருமபுரியில் மருத்துவா் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 50 பவுன் நகைகள், ரூ. 23 லட்சம் திருட்டு

தருமபுரியில் மருத்துவா் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 50 பவுன் நகைகள், ரூ. 23 லட்சம் திருட்டு

வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 20 பவுன் நகைகள் திருட்டு

வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 20 பவுன் நகைகள் திருட்டு

பாளை. அருகே பூட்டை உடைத்து 3 வீடுகளில் 40 பவுன் நகை, பணம் திருட்டு

பாளை. அருகே பூட்டை உடைத்து 3 வீடுகளில் 40 பவுன் நகை, பணம் திருட்டு

வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 12 பவுன் நகைகள் திருட்டு

வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 12 பவுன் நகைகள் திருட்டு

விடியோக்கள்

UN Kannan Interview | TVK அரசுக்கு யாரால் ஆபத்து? | CM Vijay | TVK Government | DMK | ADMK | BJP

UN Kannan Interview | TVK அரசுக்கு யாரால் ஆபத்து? | CM Vijay | TVK Government | DMK | ADMK | BJP

தமிழ்நாட்டில் குதிரை பேரம்?: அண்ணாமலை பதில்

தமிழ்நாட்டில் குதிரை பேரம்?: அண்ணாமலை பதில்