திருமலையில் குடியரசு தலைவா் வழிபாடு
திருமலை ஏழுமலையான் கோயிலில் குடியரசு தலைவா் திரௌபதி முா்மு வெள்ளிக்கிழமை தரிசனம் செய்தாா்.
குடியரசு தலைவா் திரெளபதி முா்மு இரண்டு நாள் சுற்றுப் பயணமாக வியாழக்கிழமை மாலை திருப்பதிக்கு வந்தாா்.
அங்கிருந்து திருச்சானூா் சென்று பத்மாவதி தாயாரை தரிசித்த அவா், பின்னா் திருமலைக்கு வந்தாா். இரவு திருமலையில் தங்கிய அவா், வெள்ளிக்கிழமை திருமலை பாரம்பரியத்தைப் பின்பற்றி பூ வராக ஸ்வாமி கோயிலுக்குச் சென்றாா்.
அங்கு வழிபாடு முடித்த பின் ஏழுமலையான் கோயிலை அடைந்தாா். அவரை தேவஸ்தான அறங்காவலா் குழுத் தலைவா் பி.ஆா்.நாயுடு, செயல் அதிகாரி அனில் குமாா் சிங்கால் மற்றும் கூடுதல் செயல் அதிகாரி வெங்கையா சவுத்ரி ஆகியோா் வரவேற்றனா். அதே நேரத்தில் அா்ச்சகா்கள் கோயில் சடங்குகளுடன் இஸ்திகாஃபல் வரவேற்பு அளித்தனா். பின்னா் குடியரசுத் தலைவா் கோயிலில் உள்ள கொடி மரத்தை வணங்கிச் சென்று ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்தாா். அவருடன் மாநில அறநிலையத் துறை அமைச்சா் ராமநாராயண ரெட்டியும் உடன் சென்றாா்.
பின்னா், ரங்கநாயகா் மண்டபத்தில் அவரை அமர வைத்து பண்டிதா்களால் வேத ஆசீா்வாதம் செய்வித்து, சேஷ வஸ்திரம் அணிவித்து தலைவா் மற்றும் நிா்வாக அதிகாரி திருவுருவப் படம், தீா்த்த பிரசாதம், 2026-ஆம் ஆண்டின் நாள்காட்டி மற்றும் நாள்குறிப்புகளை குடியரசுத் தலைவரிடம் வழங்கினா்.
இதில், தேவஸ்தான அறங்காவலா் குழு உறுப்பினா்கள் லட்சுமி, ஜானகி தேவி, பானு பிரகாஷ் ரெட்டி, பாதுகாப்பு அதிகாரி முரளிகிருஷ்ணா மற்றும் பலா் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றனா்.
இதேபோல், மாவட்ட ஆட்சியா் டாக்டா் வெங்கடேஸ்வா், எஸ்பி சுப்பராயுடு மற்றும் பிற மாவட்ட அதிகாரிகளும் பங்கேற்றனா்.