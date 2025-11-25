திருச்சானூா் பத்மாவதி தாயாா் காா்த்திகை பிரம்மோற்சவம் நிறைவு
திருச்சானூா் பத்மாவதி தாயாா் காா்த்திகை பிரம்மோற்சவம் செவ்வாய்க்கிழமை பஞ்சமி தீா்த்தத்துடன் நிறைவு பெற்றது.
காா்த்திகை பிரம்மோற்சவம் கடந்த 17-ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. கடந்த 8 நாள்களாக காலையும், இரவும் மாடவீதிகளில் வலம் வந்து பத்மாவதி தாயாா் பக்தா்களுக்கு அருளினாா். கடைசி நாளான செவ்வாய்க்கிழமை பஞ்சமி தீா்த்தத்துடன் விழா நிறைவு பெற்றது.
சீா்வரிசை:
திருமலையிலிருந்து ஏழுமலையான் அனுப்பிய சீா்வரிசை கோமளாம்மா சத்திரம், கோவிந்தராஜ சுவாமி கோயில் வழியாக யானை மீது ஊா்வலமாக திருச்சானூரில் உள்ள மஞ்சள் மண்டபத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. அங்கு உரிய மரியாதை அளித்து சீா்வரிசையை பெற்றுக் கொண்டு திருக்குளக்கரைக்கு கொண்டு சென்றனா்.
சீா்வரிசையில் 1,071 கிலோ எடைகொண்ட தங்க தாமரை மலா்கள் கொண்ட ஆரம், 68 கிராம் வைர அட்டிகை உள்ளிட்டவை அனுப்பப்பட்டன. இவற்றின் மதிப்பு ரூ.1.30 கோடி.
திருமஞ்சனம்
கனங்கனாபட்டா் சீனிவாசாச்சாா்யாவின் தலைமையில் தாயாா் மற்றும் சக்ரத்தாழ்வாருக்கு பஞ்சமி தீா்த்த மண்டபத்தில் பால், தயிா், தேன், இளநீா், மஞ்சள் மற்றும் சந்தனம் ஆகியவற்றால் அபிஷேகம் நடத்தப்பட்டது. அப்போது தாயாருக்கும் சக்ரத்தாழ்வாருக்கும் பல்வேறு மலா்கள் மற்றும் பழங்களால் ஆன மாலை மற்றும் கிரீடங்கள் அணிவிக்கப்பட்டன. இந்த மாலைகள் மற்றும் கிரீடங்கள் தமிழ்நாட்டில் திருப்பூரைச் சோ்ந்த நன்கொடையாளா்கள் தாயாருக்கு நன்கொடையாக வழங்கினா்.
பஞ்சமி தீா்த்த மண்டபம் மலா்கள் மற்றும் பழங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டது. ஆஸ்திரேலிய ஆரஞ்சு, பூக்கள், ரோஜாக்கள், அல்லிகள், 25 ஆயிரம் வெட்டு மலா் மற்றும் 1.5 டன் பாரம்பரிய பூக்கள் ஆகியவை அடங்கும்.
பஞ்சமி தீா்த்தம் திருக்குளத்தில் சக்கரத்தாழ்வாருக்கு தீா்த்தவாரி நடத்தப்பட்டது. அப்போது திருமலை ஜீயா்கள், தேவஸ்தான அதிகாரிகள், கோயில் அதிகாரிகள் திருக்குளத்தில் புனித நீராடினா்.
இரவு 7.30 மணிக்கு, பத்மாவதி தாயாா் தங்கப் பல்லக்கில் மாடவீதியில் வலம் வந்தாா். அதற்கு பிறகு கொடிமரத்தில் ஏற்றப்பட்ட யானைக் கொடி பிரம்மோற்சவம் நிறைவு பெற்றதை முன்னிட்டு இறக்கப்பட்டது. இதில் தேவஸ்தான அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனா்.
புஷ்பயாகம்
திருசானூரில் நடந்த பிரம்மோற்சவத்தில் அறிந்தும் அறியாமலும் தெரிந்தும் தெரியாமலும் நடந்த தோஷங்களை களைய வருடாந்திர புஷ்பாயகம் புதன்கிழமை மாலை 5 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை நடைபெற உள்ளதாக தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.