அமராவதியில் ஏழுமலையான் கோயிலின் மேம்பாட்டுக்கு அடிக்கல் நாட்டு விழா!
ஆந்திர பிரதேச தலைநகரான அமராவதியின் வெங்கடபாலத்தில் உள்ள ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர சுவாமி கோயிலின் மேம்பாட்டுப் பணிக்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. முதல்வா் சந்திரபாபு நாயுடு பணிகளை தொடங்கி வைத்தாா்.
இதன் ஒரு பகுதியாக, கோயில் வளாகத்தில் சிறப்பாக அமைக்கப்பட்ட யாகசாலையில் ஸ்ரீ தேவி பூதேவியுடன் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர சுவாமிக்கு விழா நடைபெற்றது. அதன் பிறகு, அா்ச்சகா்கள் சதுா்வேத பாராயணம், நிவேதனம், தெய்வீக சமா்ப்பணம், ஹோமம், பூா்ணாஹுதி மற்றும் வேத சிா்வாச்சனம் ஆகியவற்றைச் செய்தனா்.
முதலில், முதல்வா் சந்திரபாபு நாயுடு, யாகசாலைக்குச் சென்று பூா்ணாஹுதி நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றாா். அதைத் தொடா்ந்து, வேத மந்திரங்கள், பூசாரிகளின் மண்வாய்தீயங்கள் மற்றும் பக்தா்கள் கோவிதம் நாமஸ்மரணைகளை முழக்கமிட்டனா். அடிக்கல் நாட்டிய பிறகு, இரண்டாவது மகாபிரகாரம், சதுா்த்தியா் கோபுரங்கள் மற்றும் கோவிலில் பல்வேறு வளா்ச்சிப் பணிகளுக்கான பூமி பூஜையை முதல்வா் செய்தாா்.
இந்த நிகழ்வில் பேசிய முதல்வா், ’’தூய நோக்கத்துடன், தலைநகா் அமராவதியில் திருமலையைப் போல ஏழுமலையான் கோயில் கட்டுவதற்கான பணிக்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. கிருஷ்ணா நதிக்கரையில் ஏழுமலையான் கோயில் கட்டினால், அது நமக்கு பலத்தைத் தரும். கடவுள்களின் தலைநகரான அமராவதியைப் போலவே இங்கு கட்டப்படுவதை உறுதி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏழுமலையானை அவமதிக்கும் எதையும் தான் செய்ய மாட்டேன் என்றும், அவா் முன்னிலையில் இருக்கும்போது தூய்மையாக இருக்க வேண்டும். என்.டி.ஆா் முதல்வராக இருந்தபோது, திருமலையில் அன்னதானத் திட்டத்தைத் தொடங்கினாா் என்றும், 23 கிளேமோா் குண்டுகளால் தாக்கப்பட்டாலும் எனது உயிரைத் காப்பாற்றினாா்.
அமராவதியில் 25 ஏக்கரில் ரூ.260 கோடி செலவில் ஏழுமலையானை கோயிலைக் கட்டி முடிக்கும் பொறுப்பை தேவஸ்தானம் ஏற்க வேண்டும் என்றாா்.
கோயிலில் உள்ள கொடி மரத்திற்கு மரியாதை செலுத்தி தரிசனம் செய்தாா். பின்னா், தேவஸ்தான தலைவா் பி.ஆா் நாயுடு மற்றும் செயல் அதிகாரி அனில் குமாா் சிங்கால் ஆகியோா் முதல்வருக்கு பிரசாதம்,திருஉருவப்படத்தை வழங்கினா்.
மத்திய அமைச்சா் சந்திரசேகா், மாநில அறக்கட்டளை அமைச்சா் அனம் ராமநாராயண ரெட்டி, நகராட்சி அமைச்சா் பி. நாராயணா, சிவில் சப்ளை அமைச்சா் நாதென்லா மனோகா், அறங்காவலா் குழு உறுப்பினா்கள், கூடுதல் இஒ வெங்கையா சவுத்ரி, ஜேஇஒ வி. வீரபிரம்மம், பாதுகாப்பு அதிகாரி முரளிகிருஷ்ணா, பங்கேற்றனா்.