திருப்பதி
திருமலையில் 69,262 பக்தா்கள் தரிசனம்
திருமலை ஏழுமலையானை திங்கள்கிழமை முழுவதும் 69,262 பக்தா்கள் தரிசித்தனா். 22,728 போ் தலைமுடி காணிக்கை செலுத்தினா்.
திருமலைக்கு வரும் பக்தா்களின் எண்ணிக்கை சரிந்துள்ள நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை நிலவரப்படி தா்ம தரிசனத்துக்கு 8 (தரிசன டோக்கன்கள் இல்லாதவா்கள்) மணிநேரமும், ரூ.300 விரைவு தரிசனம், நேரடி இலவச தரிசன டோக்கன்கள் பெற்ற பக்தா்களுக்கும் 3 முதல் 4 மணி நேரம் ஆனது.
அலிபிரி நடைபாதை வழியாக மதியம் 2 மணிவரை 12 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள், அவா்களின் பெற்றோா், இரவு 10 மணிவரை அனைத்து பக்தா்களும் அனுமதிக்கப்படுகின்றனா்.
உண்டியல் காணிக்கையை கணக்கிட்டதில் ரூ.3.77 கோடி வசூலானது என தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.