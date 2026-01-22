திருமலை ரத சப்தமிக்கு ஏற்பாடுகள் தயாா்
திருமலையில் வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜன.25) நடைபெறும் ரத சப்தமி உற்சவத்துக்கு அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தயாராக உள்ளதாக தேவஸ்தான தலைவா் பி.ஆா். நாயுடு தெரிவித்தாா்.
திருமலையில் உள்ள அன்னமய்யா பவனில் செயல் அதிகாரி அனில் குமாா் சிங்கால், அறங்காவலா் குழு உறுப்பினா் ஜோதுலா நேரு, பனபாக லட்சுமி மற்றும் கூடுதல் தலைமை நிா்வாக அதிகாரி சி.எச். வெங்கையா சவுத்ரி ஆகியோருடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டாா்.
பின்னா் அவா் கூறியது:
ரதசப்தமியின் போது நெரிசலைக் கருத்தில் கொண்டு, சாதாரண பக்தா்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் வகையில், 25-ம் தேதி கோயிலில் ஆா்ஜித சேவை, சிறப்பு தரிசனங்கள், விஐபி பிரேக் தரிசனங்கள் புரோட்டோக்கால் விஐபிக்களைத் தவிர ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
மேலும் அனைவருக்கும் ஏழுமலையான் தரிசனம் அளிக்கும் வகையில் பக்தா்களுக்காக, ஜனவரி 24 முதல் 26 வரை திருப்பதியில் உள்ள சா்வ தரிசன டோக்கன்கள் வழங்குவது ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
ரத சப்தமி நாளில் பக்தா்களுக்கு விநியோகிக்க 14 வகையான உணவு வகைகள் தயாரிக்கப்பட உள்ளது. காலை முதல் இரவு வரை 85 உணவு கவுண்டா்கள் மூலம் கேலரிகளில் உள்ள அனைத்து பக்தா்களுக்கும் அன்னபிரசாதம் வழங்க சிறப்புத் திட்டங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
பல்வேறு துறைகள் மற்றும் தெருக்களில் உள்ள பக்தா்களுக்கு அன்னபிரசாதம் மற்றும் பானங்களை விநியோகிக்க சுமாா் 3,700 ஸ்ரீவாரி சேவகா்கள் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனா்.
1,300 போலீஸாா் மற்றும் 1,200 கண்காணிப்பு பணியாளா்களுடன் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யபட்டுள்ளன. நிலையான செயல்பாட்டு நடைமுறைக்கு ஏற்ப பாதுகாப்பைக் கண்காணிக்க தேவஸ்தான பாதுகாப்புத் துறை மாவட்ட காவல் நிா்வாகத்துடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுகிறது. பொது அறிவிப்பு அமைப்பு மூலம் பக்தா்களுக்கு பல்வேறு மொழிகளில் தகவல்கள் வழங்கப்படும்.
2,300 நடைகள் பேருந்துகள் இயக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
வாகன சேவைக்கு முன் கலைநிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட உள்ளன. 1,000 கலைஞா்களின் 56 வகையான கலை வடிவங்களை நடித்து காண்பிக்க உள்ளனா்.
பக்தா்களுக்கு அவசர சேவைகளை வழங்க தேவையான மருத்துவ ஊழியா்கள், மருந்துகள் மற்றும் ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்கள் தயாராக உள்ளன. பக்தா்களுக்காக தேவஸ்தானம் எஸ்விபிசி சேனல் மூலம் வாகன சேவைகளை நேரடி ஒளிபரப்பு செய்ய உள்ளது.
இந்தக் கூட்டத்தில் தேவஸ்தான கண்காணிப்பு அதிகாரி முரளிகிருஷ்ணா, பொறியாளா் சத்ய நாராயணா, துணை அதிகாரி லோகநாதம், ராஜேந்திரா மற்றும் பிற அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனா்.