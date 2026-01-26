திருப்பதி: திருமலை ஏழுமலையான் மகிமையை நாடு முழுவதும் பரப்பவும், தொலைதூர இடங்களிலிருந்து திருமலைக்கு வர முடியாத பக்தா்களின் வசதிக்காகவும் நாட்டின் அனைத்து மாநிலங்களின் தலைநகரங்களிலும் ஏழுமலையான் கோயில்கள் கட்டப்படும் என்று செயல் அதிகாரி அனில் குமாா் சிங்கால் தெரிவித்தாா்.
குடியரசு தினம் திங்கள்கிழமை திருப்பதியில் உள்ள தேவஸ்தான நிா்வாகக் கட்டடத்தில் கொண்டாடப்பட்டது. செயல் அதிகாரி அனில் குமாா் சிங்கால் தேசியக் கொடிஏற்றி பாதுகாப்பு போலீஸாரின் அணிவகுப்பை ஏற்றுக் கொண்டாா்.
பின்னா் தேவஸ்தானத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்ட ஊழியா்கள் 266 பேருக்கு விருதுகள் வழங்கி கெளரவித்தாா்.
பின்னா் அவா் பேசியது:
வைகுண்ட ஏகாதசியின் முதல் 3 நாள்களுக்கு லக்கி டிப் முறை மூலமாகவும், மீதமுள்ள 7 நாள்களுக்கு சா்வதரிசன வரிசை மூலமாகவும் வைகுண்ட வாயில் தரிசனம் குறித்து பக்தா்கள் தங்கள் திருப்தியை வெளிப்படுத்தினா். அனைத்து துறைகளின் ஒருங்கிணைப்புடன் ரசப்தமி பிரமாண்டமாக கொண்டாடப்பட்டது.
கடந்த 1985-இல் ஏழுமலையான் பக்தா்களுக்கு தினசரி அன்னபிரசாதம் விநியோகிக்கும் திட்டம் தொடங்கியது. இது ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக 2 லட்சம் பக்தா்களுக்கு சுவையான, தரமான அன்னபிரசாதம் வழங்கி வருகிறது.
திருமலையில் ஏடிஜி எச் முதல் ஆக்டோபஸ் வரையிலான வெளிப்புற வளைய சாலையில் ரூ. 25.60 கோடி செலவில் பக்தா்களுக்கு தேவையான வசதிகளை தேவஸ்தானம் வழங்கி வருகிறது.
வோண்டிமிட்டா மாஸ்டா் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, 100 அறைகள் கட்ட தேவஸ்தான அறங்காவலா் குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 37 கோடி நிதியும், 108 அடி உயர ஜாம்பவானின் சிலை கட்டுமானமும் ரூ. 16.5 கோடி செலவில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
இதேபோல், மற்ற கோயில்களின் மேம்பாட்டிற்காக தேவஸ்தானம் நிதி உதவி வழங்கி வருகிறது. இதில், காணிப்பாக்கத்தில் ரூ. 25 கோடி செலவிலும், கொண்டகட்டு ஸ்ரீ வீராஞ்சநேய சுவாமி கோயிலில் ரூ. 35.19 கோடி செலவிலும் பக்தா்களுக்கு வசதிகளை வழங்கி வருகிறோம்.
திருமலையில் மருத்துவ தாவரங்களை வளா்ப்பதற்கும், ஒண்டிமிட்டாவில் உள்ள புனித வனங்களுக்கும் ஒரு தெய்வீக மருத்துவ வனத்தை நிறுவ நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம்.
ஒருங்கிணைந்த கட்டளை கட்டுப்பாட்டு மையம் மூலம், ஏஐ (செயற்கை நுண்ணறிவு) உதவியுடன் பக்தா்களின் கூட்டத்தை நாங்கள் தொடா்ந்து மதிப்பிட்டு வருகிறோம், மேலும் ஸ்ரீவாரி தரிசனம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான பாதுகாப்பை அவா்கள் நீண்ட நேரம் வரிசையில் காத்திருக்காமல் வழங்குகிறோம்.
தேவஸ்தானத்தில் 3,000 புதிய கண்காணிப்பு கேமராக்களை நிறுவ நடவடிக்கை எடுத்துள்ளோம்.
கோவையில் ஏழுமலையான் கோயில் கட்டுமானத்திற்காக மற்றொரு பக்தா் ரூ. 300 கோடி வழங்க ஒப்புக்கொண்டுள்ளாா் என்றாா்.
