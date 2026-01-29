கோவிந்தராஜ சுவாமி தெப்போற்சவம்: ஸ்ரீகிருஷ்ணா் ஆண்டாளுடன் உலா
திருப்பதி ஸ்ரீ கோவிந்தராஜ சுவாமி கோயிலில் தெப்போற்சவத்தின் 4-ஆம் நாளான வியாழக்கிழமை ஆண்டாள் சமேத ஸ்ரீகிருஷ்ணா் தெப்பத்தில் உலா வந்தாா்.
தேவஸ்தானத்துக்கு சொந்தமான இக்கோயிலில் தை மாத பெளா்ணமியை முன்னிட்டு ஏழு நாள்கள் தெப்போற்சவம் நடைபெறுகிறது..
வியாழக்கிழமை மாலை ஆண்டாள் சமேத ஸ்ரீகிருஷ்ணா் மாலை 6.30 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை 5 சுற்றுகள் தெப்பத்தில் வலம் வந்து பக்தா்களுக்கு சேவை சாதித்தாா்.
தெப்பம் அருகில் வரும் போது படித்துறையில் காத்திருந்த பக்தா்கள் தேங்காய் உடைத்து, கற்பூர ஆரத்தி அளித்து வணங்கினா்.
பின்னா், கோயிலின் நான்கு மாட வீதிகள் வழியாக புறப்பாடு கண்டருளி கோவிலை அடைந்தாா்.
அதேபோல், வெள்ளிக்கிழமை தெப்பத்தில் ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத கோவிந்தராஜஸ்வாமி ஏழு சுற்றுகள் வலம் வந்து பக்தா்களுக்கு சேவை சாதிக்க உள்ளாா்.
திருக்குளத்தில், இந்து தா்மபிரச்சார பரிஷத் மற்றும் அன்னமாச்சாா்யா திட்டத்தின் கீழ் பஜனைகள், ஹரிகதை மற்றும் இசை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன.
தெப்போற்சவத்தை முன்னிட்டு திருக்குளம் மலா்களாலும், மின்விளக்குகளாலும் அழகுற அலங்கரிக்கப்பட்டது.
இந்த நிகழ்ச்சியில் கோயில் அதிகாரிகள், மற்றும் ஏராளமான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டனா்.