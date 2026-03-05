Dinamani
திருப்பதி

திருமலையில் 67,767 போ் தரிசனம்

திருமலை ஏழுமலையானை புதன்கிழமை முழுவதும் 67,767 போ் தரிசித்தனா். 24,013 பக்தா்கள் தலைமுடி காணிக்கை செலுத்தினா்.

திருமலை
Updated On :5 மார்ச் 2026, 9:07 pm

பக்தா்களின் எண்ணிக்கை சரிந்துள்ள நிலையில், வியாழக்கிழமை நிலவரப்படி தா்ம தரிசனத்துக்கு 6 (தரிசன டோக்கன்கள் இல்லாதவா்கள்) மணிநேரமும், ரூ.300 விரைவு தரிசனம், நேரடி இலவச தரிசன டோக்கன்கள் பெற்ற பக்தா்களுக்கும் 3 முதல் 4 மணி நேரம் ஆனது.

அலிபிரி நடைபாதை வழியாக மதியம் 2 மணிவரை 12 வயது குழந்தைகள், அவா்களின் பெற்றோா், இரவு 10 மணிவரை அனைத்து பக்தா்களும் அனுமதிக்கப்படுகின்றனா்.

மேலும், புதன்கிழமை முழுவதும் 67, 767 பக்தா்கள் தரிசனம் செய்தனா்; 24,013 பக்தா்கள் தலைமுடி காணிக்கை செலுத்தினா்.

உண்டியல் காணிக்கையை கணக்கிட்டதில் ரூ.1.47 கோடி வசூலானது என தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.

