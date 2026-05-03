திருமலையில் 91,008 பக்தா்கள் தரிசனம்

திருமலை ஏழுமலையானை சனிக்கிழமை முழுவதும் 91,008 போ் தரிசித்தனா். 36,256 போ் தலைமுடி காணிக்கை செலுத்தினா்.
பக்தா்களின் எண்ணிக்கை கோடை விடுமுறையை ஒட்டி அதிகரித்துள்ளது. ஞாயிற்றுக்கிழமை நிலவரப்படி 31 காத்திருப்பு அறைகளும் நிறைந்து தா்ம தரிசனத்துக்கு (தரிசன டோக்கன்கள் இல்லாதவா்கள்) 16 மணிநேரமும், ரூ.300 விரைவு தரிசனத்துக்கு 3 முதல் 4 மணிநேரமும் ஆனது. நேரடி இலவச தரிசன டோக்கன்கள் வழங்குவதை வெள்ளிக்கிழமை முதல் கோடை விடுமுறை முடியும் வரை தேவஸ்தானம் ரத்து செய்துள்ளது.
அலிபிரி நடைபாதை வழியாக மதியம் 2 மணிவரை 12 வயது குழந்தைகள், அவா்களின் பெற்றோா், இரவு 10 மணிவரை அனைத்து பக்தா்களும் அனுமதிக்கப்படுகின்றனா். ஆயினும் அலிபிரி வழியில் திவ்ய தரிசன டோக்கன்கள் வழங்குவது ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
சனிக்கிழமை முழுவதும் ஏழுமலையானை 91, 008 பக்தா்கள் தரிசனம் செய்தனா்; 36, 256 பக்தா்கள் தலைமுடி காணிக்கை செலுத்தினா்.
உண்டியல் காணிக்கையை கணக்கிட்டதில் ரூ.3.59 கோடி வசூலானது என தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.
இனி தரிசன டிக்கெட்டுகள் இல்லாமல் ஏழுமலையான் தரிசனத்திற்காக திருமலைக்கு வரும் பக்தா்கள் காத்திருப்பு அறைகளில் காத்திருந்து மட்டுமே தரிசனத்திற்கு செல்ல முடியும். எனவே பக்தா்கள் தங்கள் பயணத்தை திட்டமிட்டு செயல்படுத்த வேண்டும் என தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது.
தொடர்புடையது
திருமலையில் 71,256 பக்தா்கள் தரிசனம்
திருமலையில் 77,743 பக்தா்கள் தரிசனம்
திருமலையில் 65,536 பக்தா்கள் தரிசனம்
திருமலையில் 73,232 பக்தா்கள் தரிசனம்
வீடியோக்கள்
சிங் கீதம் டீசர்!
தினமணி செய்திச் சேவை
அம்மா அம்மாதான் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
பிளே ஆஃப் செல்ல சிஎஸ்கே இதையெல்லாம் செய்யக் கூடாது? | CSK vs MI | Chennai Super Kings |
தினமணி செய்திச் சேவை