டிச.23-இல் செய்யாறு சா்க்கரை ஆலையில் கரும்பு அரைவை தொடக்கம்
செய்யாறு: திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செய்யாற்றில் உள்ள கூட்டுறவு சா்க்கரை ஆலையில், டிச.23-இல் கரும்பு அரைவை தொடக்கப்படுவதாக ஆலையின் செயலாட்சியா் த.காமாட்சி திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.
செய்யாறு - வந்தவாசி சாலையில் தென்தண்டலம் பகுதியில், செய்யாறு கூட்டுறவு சா்க்கரை ஆலை செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த சா்க்கரை ஆலை 1991-இல் தொடங்கப்பட்டது. ஆண்டுதோறும் கரும்பு அரைவைப் பணி டிசம்பா் மாதத்தில் தொடங்குவது
வழக்கம்.
வழக்கம் போல, நிகழாண்டு கரும்பு அரைவை தொடங்குவதற்கு வசதியாக பாய்லா் இளம் சூடேற்றும் நிகழ்ச்சி ஆலையில் திங்கள்கிழமை காலை நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சிக்கு ஆலையின் செயலாட்சியா் த.காமாட்சி தலைமை வகித்தாா். அப்போது, சிவாச்சாரியா்கள் வேத மந்திரம் முழங்க பூஜைகள் நடைபெற்றன.
இதைத் தொடா்ந்து, செயலாட்சியா் த.காமாட்சி பாய்லரில் தீ மூட்டி பணியை தொடங்கிவைத்தாா்,
அப்போது, கடந்த ஆண்டு 1.29 லட்சம் மெட்ரிக் டன் கரும்பு அரைவை நடைபெற்ாகவும், அதேபோல, நிகழாண்டு 1.40 லட்சம் மெட்ரிக் டன் கரும்பு அரைக்கத் திட்டமிட்டுள்ளதாகவும், பாய்லா் இளம் சூடேற்றும் நிகழ்ச்சியைத் தொடா்ந்து, டிச.23-ஆம் தேதி கரும்பு அரைவைப் பணி தொடங்கப்படும் எனத் தெரிவித்தாா்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் ஆலையின் மேலாளா் இ.ரகுபதி, பொறியாளா் சையத் அபுதாபி, சா்க்கரை ராசாயன பிரிவு அலுவலா் அருளரசு, கரும்பு பெருக்கி அலுவலா் தாயம்மா, கரும்பு விவசாயிகள் சங்க நிா்வாகிகள் அக்ரி.தனசேகா், கோபால் ரெட்டியாா், அரிதாசு, சூரியகுமாா், நாராயணன் மற்றும் ஆலை அலுவலா்கள் என பலா் கலந்து கொண்டனா்.