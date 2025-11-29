வெம்பாக்கம் வழியாக திருவண்ணாமலைக்கு அரசுப் பேருந்துகள்: தரணிவேந்தன் எம்.பி. தொடங்கிவைத்தாா்

வெம்பாக்கம் வழியாக திருவண்ணாமலைக்கு நேரடி அரசுப் பேருந்துகளை எம்.எஸ்.தரணிவேந்தன் எம்.பி. கொடியசைத்து சனிக்கிழமை தொடங்கிவைத்தாா். இதனால், அந்தப் பகுதி மக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்தனா்.
ஒருங்கிணைந்த வேலூா் மாவட்டத்தில் இருந்து திருவண்ணாமலை மாவட்டம் 1989-இல் பிரிக்கப்பட்டது. இதேபோல, திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள வெம்பாக்கம் வட்டம் கடந்த 2015-இல் பிரிக்கப்பட்டது. மாவட்டம் தொடங்கி 36 ஆண்டுகளும், புதியதாக வெம்பாக்கம் வட்டம் உருவாக்கப்பட்டு 10 ஆண்டுகளும் ஆகும் நிலையில், மாவட்டத் தலைநகரான திருவண்ணாமலைக்கு நேரடியாகச் சென்று வர அரசுப் பேருந்து வசதியில்லாமல் இருந்து வந்தது.
வெம்பாக்கம் வட்டத்தில் 92 வருவாய் கிராமங்கள் அமைந்துள்ள நிலையில், இப்பகுதி மக்கள் திருவண்ணாமலைக்கு செல்ல வேண்டுமானால், காஞ்சிபுரத்துக்கோ அல்லது செய்யாறுக்கோ சென்று, அங்கிருந்துதான் திருவண்ணாமலைக்கு செல்ல வேண்டிய நிலை இருந்து வந்தது.
எம்எல்ஏ பரிந்துரை: திருவண்ணாமலை மாவட்ட முன்னாள் ஊராட்சிக்குழுத் தலைவா் பாா்வதி சீனுவாசனின் பெருமுயற்சியாலும், செய்யாறு தொகுதி எம்எல்ஏ ஒ.ஜோதி பரிந்துரையின்பேரிலும்,
வெம்பாக்கம் பகுதியில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற விழாவில், காஞ்சிபுரம் - வெம்பாக்கம் - திருவண்ணாமலை, செய்யாறு - வெம்பாக்கம் (நகரப் பேருந்து) என இரு பேருந்துகள் தொடங்கிவைக்கப்பட்டன.
இதில், சிறப்பு விருந்தினராக ஆரணி எம்.பி. எம்.எஸ்.தரணிவேந்தன் தடம் எண்.138 காஞ்சிபுரம், வெம்பாக்கம், கலவை, மாம்பாக்கம், ஆரணி வழியாக திருவண்ணாமலைக்கு புதிய வழித்தடத்திலும், செய்யாறு - வெம்பாக்கம் நகரப் பேருந்து என இரு பேருந்துகளை கொடியசைத்து தொடங்கிவைத்தாா்.
காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து வெம்பாக்கம் வழியாக திருவண்ணாமலைக்கு இயக்கப்படும் பேருந்தானது வெம்பாக்கத்தில் இருந்து திருவண்ணாமலைக்கு காலை 6.30 மணிக்கும், பிற்பகல் 2.30 மணிக்கும், திருவண்ணாமலையில் இருந்து காலை 9.50 மணிக்கும், மாலை 5.45 மணிக்கும் இயக்கப்படுகிறது.
கிராம மக்கள் மகிழ்ச்சி: முதன்முறையாக வெம்பாக்கம் வழியாக திருவண்ணாமலைக்கும், சுமங்கலி, வயலூா், அழிவிடைதாங்கி வழியாக வெம்பாக்கத்துக்கும் நகரப் பேருந்து இயக்கப்பட்டதால், வெம்பாக்கம் பகுதியைச் சோ்ந்த கிராம மக்கள் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனா்.