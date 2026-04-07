தோ்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றியதால் உரிமையோடு வாக்கு கேட்கிறோம்: கனிமொழி

தோ்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றியதால் உரிமையோடு வாக்குளை கேட்கிறோம் என்றாா் கனிமொழி எம்.பி.
ஆரணியில் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு தொகுதி திமுக வேட்பாளா் மகாலட்சுமிகோவா்த்தனனை ஆதரித்து அவா் பேசியதாவது: திமுக கூட்டணி கொள்கையுடைய கூட்டணி. நாங்கள் உங்களிடம் உரிமையோடு வாக்கு கோருகிறோம். ஏனென்றால், கொடுத்த வாக்குறுதிகளை திமுக ஆட்சியில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. 1 கோடியே 35 லட்சம் பேருக்கு மகளிா் உரிமைத்தொகை வழங்கியது.
புதுமைப்பெண், தமிழ்புதல்வன், கல்லூரி பயின்று முடித்து வேலை தேடும் இளைஞா்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் வரை மாதம் ரூ.1500, தோ்தல் அறிக்கையில் கூறாத காலை உணவுத் திட்டம், தாயுமானவா் திட்டம் மூலம் வீடுதேடி ரேஷன் பொருள்கள் வழங்கும் திட்டம், மக்களைத்தேடி மருத்துவம் திட்டம் என பல நல்ல திட்டங்களை நிறைவேற்றி உரிமையோடு வாக்கு கேட்கிறோம்.
ஆனால், அதிமுக பொதுச் செயலா் எடப்பாடி பழனிசாமி ஏதாவது ஒரு திட்டத்தை செயல்படுத்தி உள்ளாரா?.
மத்திய அரசின் பட்ஜெட்டில் தமிழகத்திற்கு குறைந்த நிதியே ஒதுக்குவது, தமிழகத்தில் இருந்து வரிப்பணத்தைப் பெற்றுக்கொண்டு குறைவாக திருப்பித் தருகிறாா்கள்.
இஸ்லாமியா்களுக்கு எதிரான சட்டங்களை பாஜக அரசு கொண்டு வந்தது குறித்து எடப்பாடி பழனிசாமி எந்தக் கேள்வியும் கேட்கவில்லை.
திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் 35 லட்சம் மாணவா்களுக்கு மடிக்கணினி வழங்கப்படும்.
மேலும் 20 லட்சம் விவசாயிகளுக்கு மீட்டா் பொருத்தாமல் நவீன மோட்டாா் மூலம் பம்புசெட் அமைக்கப்படும். கைத்தறி நெசவாளா்களுக்கென கைத்தறியை நவீனமயமாக்கி கைத்தறி நெசவாளா்களின் எண்ணிக்கை உயா்த்தப்படும். ஆகையால் 10 ஆயிரம் கைத்தறிகள் நவீனமயமாக்க மானியம் வழங்கப்படும்.
ஆரணி கமண்டல நாக நதி தூா்வாரப்பட்டு கரைகள் பலப்படுத்தப்படும். ஆரணி பகுதியில் சேமிப்புக் கிடங்குகள், வேளாண் தொழிற்பூங்கா திமுக ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் நிறைவேற்றப்படும்.
இந்நிகழ்வில் எம்.எஸ்.தரணிவேந்தன் எம்.பி., மாவட்ட துணைச் செயலா் ஜெயராணி ரவி, நகா்மன்றத் தலைவா் ஏ.சி.மணி, நகர பொறுப்பாளா் மணிமாறன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
