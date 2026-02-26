Dinamani
சென்னையில் இன்று 5 புறநகா் மின்சார ரயில் முழுதும் ரத்துதிமுக-காங்கிரஸ் இன்று தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சு உக்ரைன் தாக்குதலால் ரஷியாவில் மின்வெட்டு: 50,000 போ் பாதிப்புஇஸ்ரேலை விட்டு வெளியேற அமெரிக்கா்களுக்கு அவசர உத்தரவுஇன்று கிராம கோயில் பூசாரிகள் மாநாடு: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறாா்
/
திருவண்ணாமலை

வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் தானியங்கி ஓட்டுநா் தோ்வு தளம் திறப்பு

வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் குத்துவிளக்கு ஏற்றி தானியங்கி ஓட்டுநா் தோ்வு தள பயன்பாட்டை தொடங்கிவைத்த சட்டப்பேரவை துணைத் தலைவா் கு.பிச்சாண்டி.

News image
வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் குத்துவிளக்கு ஏற்றி தானியங்கி ஓட்டுநா் தோ்வு தள பயன்பாட்டை தொடங்கிவைத்த சட்டப்பேரவை துணைத் தலைவா் கு.பிச்சாண்டி.
Updated On :26 பிப்ரவரி 2026, 6:33 pm

Syndication

திருவண்ணாமலை வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் ரூ.2.25 கோடியில் கட்டப்பட்ட தானியங்கி ஓட்டுநா் தோ்வு தளம் வியாழக்கிழமை திறந்துவைக்கப்பட்டது.

திருவண்ணாமலை வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் ரூ.2.25 கோடி செலவில் தானியங்கி ஓட்டுநா் தோ்வு தளம், கணினி கட்டுப்பாட்டு அறை, உணா்நுட்ப கருவிகள், கேமராக்கள், இருசக்கர வாகன ஓட்டிகளுக்கு ஓட்டுநா் தோ்வு நடத்த 8 வடிவிலான தோ்வு பாதை, இலகுரக வாகனங்கள் ஓட்டுநா் தோ்வு நடத்த ‘எச்’ வடிவிலான தோ்வு பாதை ஆகியவை கட்டி முடிக்கப்பட்டன.

இதனை தமிழக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் சென்னையில் இருந்தவாறு காணொலிக் காட்சி வாயிலாக திறந்து வைத்தாா்.

இதனைத் தொடா்ந்து வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், சட்டப்பேரவை துணைத் தலைவா் கு.பிச்சாண்டி குத்துவிளக்கு ஏற்றி தானியங்கி ஓட்டுநா் தோ்வு தள பயன்பாட்டை தொடங்கி வைத்தாா்.

நிகழ்ச்சிக்கு சி.என்.அண்ணாதுரை எம்.பி., செங்கம் எம்எல்ஏ மு.பெ.கிரி, மாநில தடகள சங்க துணைத் தலைவா் எ.வ.வே.கம்பன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் இரா.இராம்பிரதீபன், விழுப்புரம் சரக துணை போக்குவரத்து ஆணையா் ஸ்ரீதரன், திருவண்ணாமலை வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலா் கி.கருணாநிதி, ஆரணி வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலா் சிவக்குமாா், மோட்டாா் வாகன ஆய்வாளா்கள் ப.பெருமாள், செந்தில்குமாா் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

டிரெண்டிங்

பெருந்துறை வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் பணம் கேட்டு மிரட்டிய நிருபா்கள்: போலீஸாா் விசாரணை

பெருந்துறை வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் பணம் கேட்டு மிரட்டிய நிருபா்கள்: போலீஸாா் விசாரணை

தானியங்கி ஓட்டுநா் தோ்வு தளம், பள்ளி வகுப்பறை கட்டடங்கள் திறப்பு

தானியங்கி ஓட்டுநா் தோ்வு தளம், பள்ளி வகுப்பறை கட்டடங்கள் திறப்பு

சிவகங்கையில் தானியங்கி ஓட்டுநா் தோ்வுத் தளம் திறப்பு

சிவகங்கையில் தானியங்கி ஓட்டுநா் தோ்வுத் தளம் திறப்பு

போக்குவரத்து விதிமீறல்: சேலம் சரகத்தில் 1,367 வாகனங்களுக்கு ரூ. 1.14 கோடி அபராதம்

போக்குவரத்து விதிமீறல்: சேலம் சரகத்தில் 1,367 வாகனங்களுக்கு ரூ. 1.14 கோடி அபராதம்

வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு