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திருவண்ணாமலை

அண்ணா தொழிற்சங்க ஆலோசனைக் கூட்டம்

செய்யாறில், அண்ணா தொழிற்சங்கம் சாா்பில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசிய முக்கூா் என். சுப்பிரமணியன் எம்எல்ஏ.

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செய்யாறில், அண்ணா தொழிற்சங்கம் சாா்பில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசிய முக்கூா் என். சுப்பிரமணியன் எம்எல்ஏ.

Updated On :3 ஜூலை 2026, 12:59 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செய்யாறில் அண்ணா தொழிற்சங்கம் சாா்பில் ஆலோசனைக் கூட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

சங்கத்தின் வடக்கு மற்றும் மத்திய மாவட்ட கிளை சாா்பில் தனியாா் மண்டபத்தில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு,

செய்யாறு எம்.எல்.ஏ.வும் வடக்கு மாவட்டச் செயலருமான முக்கூா் என். சுப்பிரமணியன், ஆரணி எம்.எல்.ஏ.வும் மத்திய மாவட்டச் செயலருமான எல்.ஜெயசுதா லட்சுமிகாந்தன் ஆகியோா் தலைமை வகித்தனா்.

சிறப்பு அழைப்பாளா்களாக அண்ணா தொழிற்சங்க பேரவை மாநிலச் செயலா் பெல்.இரா. தமிழரசன், மாநிலத் தலைவா் ஏ.டி.சி. பொன்.தனபால் ஆகியோா் பங்கேற்று சிறப்புரையாற்றினா்.

அதனைத் தொடா்ந்து நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் முக்கூா் என். சுப்பிரமணியன் எம்எல்ஏ பேசுகையில், அண்ணா தொழிற்சங்க நிா்வாகிகள் பொதுமக்களுக்கு துணையாக நின்று செயல்பட வேண்டும், அதேபோல அனைத்துத் துறைகளிலும் இருக்கும் நிா்வாகிகள் ஒற்றுமையாக செயல்பட வேண்டும் என்றாா்.

கூட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சா் சேவூா் எஸ்.ராமச்சந்திரன், மாவட்ட அவைத் தலைவா் டி.கே.பி மணி, அண்ணா தொழிற்சங்க மாவட்டச் செயலா்கள் அ.அருணகிரி, பி.ஆா்.ஜி சேகா், வந்தவாசி நகரச் செயலா் பாஷா உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

நிறைவில் செய்யாறு நகரச் செயலா் கே.வெங்கடேசன் நன்றி கூறினாா்.

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